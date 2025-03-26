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Мишустин назвал борьбу с бедностью одним из приоритетов работы кабмина - 26.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин назвал борьбу с бедностью одним из приоритетов работы кабмина
Мишустин назвал борьбу с бедностью одним из приоритетов работы кабмина - 26.03.2025, ПРАЙМ
Мишустин назвал борьбу с бедностью одним из приоритетов работы кабмина
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал борьбу с бедностью одним из главных приоритетов работы правительства. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T13:44+0300
2025-03-26T13:44+0300
экономика
россия
михаил мишустин
госдума
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал борьбу с бедностью одним из главных приоритетов работы правительства. "Борьба с бедностью – один из самых главных приоритетов работы правительства. У нас численность на сегодняшний день населения, которые получают доходы ниже границы бедности, снизилась на 1,7 миллионов человек в 2024 году и составила 7,2%. Это хороший результат. Мы дальше продолжим принимать все необходимые меры в этой области", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
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россия, михаил мишустин, госдума
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Госдума
13:44 26.03.2025
 
Мишустин назвал борьбу с бедностью одним из приоритетов работы кабмина

Мишустин: борьба с бедностью - один из главных приоритетов работы правительства

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкОтчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ
Отчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал борьбу с бедностью одним из главных приоритетов работы правительства.
"Борьба с бедностью – один из самых главных приоритетов работы правительства. У нас численность на сегодняшний день населения, которые получают доходы ниже границы бедности, снизилась на 1,7 миллионов человек в 2024 году и составила 7,2%. Это хороший результат. Мы дальше продолжим принимать все необходимые меры в этой области", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
Отчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
Мишустин назвал рекордным рост реальных доходов россиян
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ЭкономикаРОССИЯМихаил МишустинГосдума
 
 
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