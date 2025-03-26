https://1prime.ru/20250326/mishustin-856118658.html

Мишустин назвал борьбу с бедностью одним из приоритетов работы кабмина

Мишустин назвал борьбу с бедностью одним из приоритетов работы кабмина - 26.03.2025, ПРАЙМ

Мишустин назвал борьбу с бедностью одним из приоритетов работы кабмина

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал борьбу с бедностью одним из главных приоритетов работы правительства. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T13:44+0300

2025-03-26T13:44+0300

2025-03-26T13:44+0300

экономика

россия

михаил мишустин

госдума

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал борьбу с бедностью одним из главных приоритетов работы правительства. "Борьба с бедностью – один из самых главных приоритетов работы правительства. У нас численность на сегодняшний день населения, которые получают доходы ниже границы бедности, снизилась на 1,7 миллионов человек в 2024 году и составила 7,2%. Это хороший результат. Мы дальше продолжим принимать все необходимые меры в этой области", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.

https://1prime.ru/20250326/mishustin-856118153.html

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россия, михаил мишустин, госдума