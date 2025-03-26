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Мишустин рассказал, как нужно наращивать рост экономики
Мишустин рассказал, как нужно наращивать рост экономики - 26.03.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал, как нужно наращивать рост экономики
Наращивать темпы роста экономики нужно в тех рамках, в которых это не противоречит макроэкономической стабильности России, заявил глава кабмина РФ Михаил... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T14:04+0300
2025-03-26T14:04+0300
2025-03-26T14:04+0300
экономика
россия
михаил мишустин
госдума
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Наращивать темпы роста экономики нужно в тех рамках, в которых это не противоречит макроэкономической стабильности России, заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Нам необходимо наращивать темпы роста экономики в той степени, в которой это не противоречит макроэкономической стабильности России и качеству жизни людей", - сказал премьер-министр. По словам Мишустина, нельзя постоянно иметь очень высокие темпы роста. "Однако именно балансы и экономика предложения дадут нам соответствующий результат", - подчеркнул он.
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россия, михаил мишустин, госдума
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Госдума
Мишустин рассказал, как нужно наращивать рост экономики
Мишустин: наращивать рост экономики нужно в рамках, не противоречащих стабильности РФ
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Наращивать темпы роста экономики нужно в тех рамках, в которых это не противоречит макроэкономической стабильности России, заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Нам необходимо наращивать темпы роста экономики в той степени, в которой это не противоречит макроэкономической стабильности России и качеству жизни людей", - сказал премьер-министр.
По словам Мишустина, нельзя постоянно иметь очень высокие темпы роста.
"Однако именно балансы и экономика предложения дадут нам соответствующий результат", - подчеркнул он.
Мишустин назвал борьбу с бедностью одним из приоритетов работы кабмина