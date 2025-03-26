https://1prime.ru/20250326/mishustin-856119329.html

Мишустин рассказал, как нужно наращивать рост экономики

Мишустин рассказал, как нужно наращивать рост экономики - 26.03.2025, ПРАЙМ

Мишустин рассказал, как нужно наращивать рост экономики

Наращивать темпы роста экономики нужно в тех рамках, в которых это не противоречит макроэкономической стабильности России, заявил глава кабмина РФ Михаил... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T14:04+0300

2025-03-26T14:04+0300

2025-03-26T14:04+0300

экономика

россия

михаил мишустин

госдума

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Наращивать темпы роста экономики нужно в тех рамках, в которых это не противоречит макроэкономической стабильности России, заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Нам необходимо наращивать темпы роста экономики в той степени, в которой это не противоречит макроэкономической стабильности России и качеству жизни людей", - сказал премьер-министр. По словам Мишустина, нельзя постоянно иметь очень высокие темпы роста. "Однако именно балансы и экономика предложения дадут нам соответствующий результат", - подчеркнул он.

https://1prime.ru/20250326/mishustin-856118658.html

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россия, михаил мишустин, госдума