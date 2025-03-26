https://1prime.ru/20250326/mishustin-856119580.html
Мишустин поддержал ужесточение ответственности за аферы с использованием ИИ
Мишустин поддержал ужесточение ответственности за аферы с использованием ИИ - 26.03.2025, ПРАЙМ
Мишустин поддержал ужесточение ответственности за аферы с использованием ИИ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение ужесточить ответственность за мошенничество с использованием искусственного интеллекта. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T14:08+0300
2025-03-26T14:08+0300
2025-03-26T14:08+0300
экономика
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение ужесточить ответственность за мошенничество с использованием искусственного интеллекта. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За Правду") задала вопрос, стоит ли рассмотреть вопрос ужесточения уголовной ответственности за мошенничество с использованием искусственного интеллекта. "Абсолютно поддерживаю. Знаю, такая же позиция у председателя Следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина. Мошенничество с использованием искусственного интеллекта, с дипфейками – это без сомнения отягчающее обстоятельство. И то, что делает мошенник, он входит в доверие, поэтому наш долг – людей защитить. Поэтому абсолютно поддержим все предложения в этой сфере", - сказал Мишустин.
https://1prime.ru/20250326/mishustin-856119329.html
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общество , михаил мишустин, госдума
Экономика, Общество , Михаил Мишустин, Госдума
Мишустин поддержал ужесточение ответственности за аферы с использованием ИИ
Мишустин поддержал ужесточение ответственности за мошенничество с применением ИИ
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение ужесточить ответственность за мошенничество с использованием искусственного интеллекта.
В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За Правду") задала вопрос, стоит ли рассмотреть вопрос ужесточения уголовной ответственности за мошенничество с использованием искусственного интеллекта.
"Абсолютно поддерживаю. Знаю, такая же позиция у председателя Следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина. Мошенничество с использованием искусственного интеллекта, с дипфейками – это без сомнения отягчающее обстоятельство. И то, что делает мошенник, он входит в доверие, поэтому наш долг – людей защитить. Поэтому абсолютно поддержим все предложения в этой сфере", - сказал Мишустин.
Мишустин рассказал, как нужно наращивать рост экономики