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Мишустин поддержал ужесточение ответственности за аферы с использованием ИИ - 26.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин поддержал ужесточение ответственности за аферы с использованием ИИ
Мишустин поддержал ужесточение ответственности за аферы с использованием ИИ - 26.03.2025, ПРАЙМ
Мишустин поддержал ужесточение ответственности за аферы с использованием ИИ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение ужесточить ответственность за мошенничество с использованием искусственного интеллекта. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T14:08+0300
2025-03-26T14:08+0300
экономика
общество
михаил мишустин
госдума
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение ужесточить ответственность за мошенничество с использованием искусственного интеллекта. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За Правду") задала вопрос, стоит ли рассмотреть вопрос ужесточения уголовной ответственности за мошенничество с использованием искусственного интеллекта. "Абсолютно поддерживаю. Знаю, такая же позиция у председателя Следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина. Мошенничество с использованием искусственного интеллекта, с дипфейками – это без сомнения отягчающее обстоятельство. И то, что делает мошенник, он входит в доверие, поэтому наш долг – людей защитить. Поэтому абсолютно поддержим все предложения в этой сфере", - сказал Мишустин.
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общество , михаил мишустин, госдума
Экономика, Общество , Михаил Мишустин, Госдума
14:08 26.03.2025
 
Мишустин поддержал ужесточение ответственности за аферы с использованием ИИ

Мишустин поддержал ужесточение ответственности за мошенничество с применением ИИ

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в работе межправительственного совета стран ЕАЭС и Совета глав правительств СНГ и государств - членов ШОС в Бишкеке. День второй
Премьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в работе межправительственного совета стран ЕАЭС и Совета глав правительств СНГ и государств - членов ШОС в Бишкеке. День второй - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение ужесточить ответственность за мошенничество с использованием искусственного интеллекта.
В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За Правду") задала вопрос, стоит ли рассмотреть вопрос ужесточения уголовной ответственности за мошенничество с использованием искусственного интеллекта.
"Абсолютно поддерживаю. Знаю, такая же позиция у председателя Следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина. Мошенничество с использованием искусственного интеллекта, с дипфейками – это без сомнения отягчающее обстоятельство. И то, что делает мошенник, он входит в доверие, поэтому наш долг – людей защитить. Поэтому абсолютно поддержим все предложения в этой сфере", - сказал Мишустин.
Отчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
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ЭкономикаОбществоМихаил МишустинГосдума
 
 
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