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Мишустин анонсировал сервис самозапретов на "Госуслугах"
Мишустин анонсировал сервис самозапретов на "Госуслугах" - 26.03.2025, ПРАЙМ
Мишустин анонсировал сервис самозапретов на "Госуслугах"
Глава правительства Михаил Мишустин анонсировал появление сервиса на "Госуслугах", который позволит россиянам устанавливать самозапреты, в том числе для борьбы... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T14:13+0300
2025-03-26T14:13+0300
2025-03-26T14:13+0300
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михаил мишустин
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Глава правительства Михаил Мишустин анонсировал появление сервиса на "Госуслугах", который позволит россиянам устанавливать самозапреты, в том числе для борьбы с мошенничеством."Мы создаем специальную платформу, позволит она оперативно выявлять и блокировать подозрительные номера сайты, приложения, счета", - заметил глава кабмина в рамках выступления с отчетом о работе ведомства в Госдуме.Мишустин подчеркнул, что Министерство внутренних дел уже провело значительную работу в этой сфере. Этот сервис будет представлен в очень удобном формате и объединит все системы самозапретов.
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технологии, общество , михаил мишустин, госдума
Технологии, Общество , Михаил Мишустин, Госдума
Мишустин анонсировал сервис самозапретов на "Госуслугах"
Мишустин: на "Госуслугах" появится сервис самозапретов
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Глава правительства Михаил Мишустин анонсировал появление сервиса на "Госуслугах", который позволит россиянам устанавливать самозапреты, в том числе для борьбы с мошенничеством.
"Мы создаем специальную платформу, позволит она оперативно выявлять и блокировать подозрительные номера сайты, приложения, счета", - заметил глава кабмина в рамках выступления с отчетом о работе ведомства в Госдуме.
Мишустин подчеркнул, что Министерство внутренних дел уже провело значительную работу в этой сфере. Этот сервис будет представлен в очень удобном формате и объединит все системы самозапретов.
Обсуждается возможность снятия самозапрета на кредиты при визите в банк