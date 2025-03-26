https://1prime.ru/20250326/mishustin-856119704.html

Мишустин анонсировал сервис самозапретов на "Госуслугах"

Мишустин анонсировал сервис самозапретов на "Госуслугах" - 26.03.2025, ПРАЙМ

Мишустин анонсировал сервис самозапретов на "Госуслугах"

Глава правительства Михаил Мишустин анонсировал появление сервиса на "Госуслугах", который позволит россиянам устанавливать самозапреты, в том числе для борьбы... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T14:13+0300

2025-03-26T14:13+0300

2025-03-26T14:13+0300

технологии

общество

михаил мишустин

госдума

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Глава правительства Михаил Мишустин анонсировал появление сервиса на "Госуслугах", который позволит россиянам устанавливать самозапреты, в том числе для борьбы с мошенничеством."Мы создаем специальную платформу, позволит она оперативно выявлять и блокировать подозрительные номера сайты, приложения, счета", - заметил глава кабмина в рамках выступления с отчетом о работе ведомства в Госдуме.Мишустин подчеркнул, что Министерство внутренних дел уже провело значительную работу в этой сфере. Этот сервис будет представлен в очень удобном формате и объединит все системы самозапретов.

https://1prime.ru/20250318/samozapret-855891331.html

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технологии, общество , михаил мишустин, госдума