Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин анонсировал сервис самозапретов на "Госуслугах" - 26.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250326/mishustin-856119704.html
Мишустин анонсировал сервис самозапретов на "Госуслугах"
Мишустин анонсировал сервис самозапретов на "Госуслугах" - 26.03.2025, ПРАЙМ
Мишустин анонсировал сервис самозапретов на "Госуслугах"
Глава правительства Михаил Мишустин анонсировал появление сервиса на "Госуслугах", который позволит россиянам устанавливать самозапреты, в том числе для борьбы... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T14:13+0300
2025-03-26T14:13+0300
технологии
общество
михаил мишустин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848491328_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_0f9ef5a3de367eb7765a210997a1945d.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Глава правительства Михаил Мишустин анонсировал появление сервиса на "Госуслугах", который позволит россиянам устанавливать самозапреты, в том числе для борьбы с мошенничеством."Мы создаем специальную платформу, позволит она оперативно выявлять и блокировать подозрительные номера сайты, приложения, счета", - заметил глава кабмина в рамках выступления с отчетом о работе ведомства в Госдуме.Мишустин подчеркнул, что Министерство внутренних дел уже провело значительную работу в этой сфере. Этот сервис будет представлен в очень удобном формате и объединит все системы самозапретов.
https://1prime.ru/20250318/samozapret-855891331.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848491328_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ee11a7fc87fd8fd1e189028ca6096ea6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , михаил мишустин, госдума
Технологии, Общество , Михаил Мишустин, Госдума
14:13 26.03.2025
 
Мишустин анонсировал сервис самозапретов на "Госуслугах"

Мишустин: на "Госуслугах" появится сервис самозапретов

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВизит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Глава правительства Михаил Мишустин анонсировал появление сервиса на "Госуслугах", который позволит россиянам устанавливать самозапреты, в том числе для борьбы с мошенничеством.
"Мы создаем специальную платформу, позволит она оперативно выявлять и блокировать подозрительные номера сайты, приложения, счета", - заметил глава кабмина в рамках выступления с отчетом о работе ведомства в Госдуме.
Мишустин подчеркнул, что Министерство внутренних дел уже провело значительную работу в этой сфере. Этот сервис будет представлен в очень удобном формате и объединит все системы самозапретов.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
Обсуждается возможность снятия самозапрета на кредиты при визите в банк
18 марта, 19:53
 
ТехнологииОбществоМихаил МишустинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала