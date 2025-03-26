https://1prime.ru/20250326/mishustin-856119821.html

Мишустин призвал ограничить одну возможность иностранных мессенджеров

Мишустин призвал ограничить одну возможность иностранных мессенджеров - 26.03.2025, ПРАЙМ

Мишустин призвал ограничить одну возможность иностранных мессенджеров

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал всех не принимать звонки в иностранных мессенджерах якобы от органов власти. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T14:13+0300

2025-03-26T14:13+0300

2025-03-26T14:14+0300

россия

михаил мишустин

мессенджеры

мошенничество

правительство рф

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал всех не принимать звонки в иностранных мессенджерах якобы от органов власти. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Отчет станет первым для текущего состава правительства, который был утвержден президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года после инаугурации главы государства. "Я хочу обратиться к людям, ко всем, кто нас смотрит. Пожалуйста, не принимайте никаких звонков, сообщений по иностранным мессенджерам от федеральных органов исполнительной власти. Госструктуры не работают с этими мессенджерами и с этими инструментами", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме. Он перечислил работающие методы защиты от мошенников, среди которых: маркировка международных звонков, двухфакторная идентификация личности для доступа на госуслуги и банковские сервисы, самозапрет на спам-обзвоны и другие.

https://1prime.ru/20250326/moshenniki-856113719.html

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россия, михаил мишустин, мессенджеры, мошенничество, правительство рф