Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин призвал ограничить одну возможность иностранных мессенджеров - 26.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250326/mishustin-856119821.html
Мишустин призвал ограничить одну возможность иностранных мессенджеров
Мишустин призвал ограничить одну возможность иностранных мессенджеров - 26.03.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал ограничить одну возможность иностранных мессенджеров
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал всех не принимать звонки в иностранных мессенджерах якобы от органов власти. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T14:13+0300
2025-03-26T14:14+0300
россия
михаил мишустин
мессенджеры
мошенничество
правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856116078_0:186:2977:1861_1920x0_80_0_0_35a5747b3521624c96ca9bc40230163e.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал всех не принимать звонки в иностранных мессенджерах якобы от органов власти. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Отчет станет первым для текущего состава правительства, который был утвержден президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года после инаугурации главы государства. "Я хочу обратиться к людям, ко всем, кто нас смотрит. Пожалуйста, не принимайте никаких звонков, сообщений по иностранным мессенджерам от федеральных органов исполнительной власти. Госструктуры не работают с этими мессенджерами и с этими инструментами", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме. Он перечислил работающие методы защиты от мошенников, среди которых: маркировка международных звонков, двухфакторная идентификация личности для доступа на госуслуги и банковские сервисы, самозапрет на спам-обзвоны и другие.
https://1prime.ru/20250326/moshenniki-856113719.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856116078_124:0:2853:2047_1920x0_80_0_0_d10bd82b516ec194c211e24a47eccc01.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, михаил мишустин, мессенджеры, мошенничество, правительство рф
РОССИЯ, Михаил Мишустин, мессенджеры, мошенничество, Правительство РФ
14:13 26.03.2025 (обновлено: 14:14 26.03.2025)
 
Мишустин призвал ограничить одну возможность иностранных мессенджеров

Мишустин призвал не принимать звонки в иностранных мессенджерах якобы от органов власти

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОтчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ
Отчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал всех не принимать звонки в иностранных мессенджерах якобы от органов власти.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Отчет станет первым для текущего состава правительства, который был утвержден президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года после инаугурации главы государства.
"Я хочу обратиться к людям, ко всем, кто нас смотрит. Пожалуйста, не принимайте никаких звонков, сообщений по иностранным мессенджерам от федеральных органов исполнительной власти. Госструктуры не работают с этими мессенджерами и с этими инструментами", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
Презентация, посвященная запуску культурной программы Пушкинская карта - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
Мошенники использовали "Пушкинские карты" для кражи средств
11:51
Он перечислил работающие методы защиты от мошенников, среди которых: маркировка международных звонков, двухфакторная идентификация личности для доступа на госуслуги и банковские сервисы, самозапрет на спам-обзвоны и другие.
 
РОССИЯМихаил МишустинмессенджерымошенничествоПравительство РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала