https://1prime.ru/20250326/mishustin-856119954.html

Кабмин поддерживает продление программы городского электротранспорта

Кабмин поддерживает продление программы городского электротранспорта - 26.03.2025, ПРАЙМ

Кабмин поддерживает продление программы городского электротранспорта

Кабмин поддерживает продление программы городского электротранспорта, она показала свою эффективность, но нужно учесть возможности бюджета, заявил... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T14:18+0300

2025-03-26T14:18+0300

2025-03-26T14:18+0300

экономика

михаил мишустин

правительство рф

городской электротранспорт

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Кабмин поддерживает продление программы городского электротранспорта, она показала свою эффективность, но нужно учесть возможности бюджета, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Мы продолжим также и поддержку инфраструктурных проектов регионов, в том числе с ВЭБ, и в части городского электротранспорта мы поддерживаем его продление, она показала свою эффективность, но мы посмотрим на возможности бюджета и, конечно, с вами посоветуемся, а детали уточним при рассмотрении бюджетных проектировок... на трехлетку 2026-2028 года", - сказал Мишустин.

https://1prime.ru/20240716/khaby-850194753.html

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михаил мишустин, правительство рф, городской электротранспорт