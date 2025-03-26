Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин поддерживает продление программы городского электротранспорта - 26.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250326/mishustin-856119954.html
Кабмин поддерживает продление программы городского электротранспорта
Кабмин поддерживает продление программы городского электротранспорта - 26.03.2025, ПРАЙМ
Кабмин поддерживает продление программы городского электротранспорта
Кабмин поддерживает продление программы городского электротранспорта, она показала свою эффективность, но нужно учесть возможности бюджета, заявил... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T14:18+0300
2025-03-26T14:18+0300
экономика
михаил мишустин
правительство рф
городской электротранспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848844383_0:240:3215:2048_1920x0_80_0_0_8a13050e15292c5e500a95bf0ccfe18c.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Кабмин поддерживает продление программы городского электротранспорта, она показала свою эффективность, но нужно учесть возможности бюджета, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Мы продолжим также и поддержку инфраструктурных проектов регионов, в том числе с ВЭБ, и в части городского электротранспорта мы поддерживаем его продление, она показала свою эффективность, но мы посмотрим на возможности бюджета и, конечно, с вами посоветуемся, а детали уточним при рассмотрении бюджетных проектировок... на трехлетку 2026-2028 года", - сказал Мишустин.
https://1prime.ru/20240716/khaby-850194753.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848844383_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_02024fad85a46dde76929f1808be85af.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
михаил мишустин, правительство рф, городской электротранспорт
Экономика, Михаил Мишустин, Правительство РФ, городской электротранспорт
14:18 26.03.2025
 
Кабмин поддерживает продление программы городского электротранспорта

Мишустин: кабмин поддерживает продление программы городского электротранспорта

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезентация электробуса в обновленном дизайне
Презентация электробуса в обновленном дизайне - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Кабмин поддерживает продление программы городского электротранспорта, она показала свою эффективность, но нужно учесть возможности бюджета, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Мы продолжим также и поддержку инфраструктурных проектов регионов, в том числе с ВЭБ, и в части городского электротранспорта мы поддерживаем его продление, она показала свою эффективность, но мы посмотрим на возможности бюджета и, конечно, с вами посоветуемся, а детали уточним при рассмотрении бюджетных проектировок... на трехлетку 2026-2028 года", - сказал Мишустин.
Электромобиль, зарядка
Эксперт рассказал, когда РФ понадобятся зарядные хабы для электротранспорта
16 июля 2024, 22:28
 
ЭкономикаМихаил МишустинПравительство РФгородской электротранспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала