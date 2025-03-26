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Кабмин поддерживает продление программы городского электротранспорта
Кабмин поддерживает продление программы городского электротранспорта - 26.03.2025, ПРАЙМ
Кабмин поддерживает продление программы городского электротранспорта
Кабмин поддерживает продление программы городского электротранспорта, она показала свою эффективность, но нужно учесть возможности бюджета, заявил... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T14:18+0300
2025-03-26T14:18+0300
2025-03-26T14:18+0300
экономика
михаил мишустин
правительство рф
городской электротранспорт
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Кабмин поддерживает продление программы городского электротранспорта, она показала свою эффективность, но нужно учесть возможности бюджета, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Мы продолжим также и поддержку инфраструктурных проектов регионов, в том числе с ВЭБ, и в части городского электротранспорта мы поддерживаем его продление, она показала свою эффективность, но мы посмотрим на возможности бюджета и, конечно, с вами посоветуемся, а детали уточним при рассмотрении бюджетных проектировок... на трехлетку 2026-2028 года", - сказал Мишустин.
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михаил мишустин, правительство рф, городской электротранспорт
Экономика, Михаил Мишустин, Правительство РФ, городской электротранспорт
Кабмин поддерживает продление программы городского электротранспорта
Мишустин: кабмин поддерживает продление программы городского электротранспорта
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Кабмин поддерживает продление программы городского электротранспорта, она показала свою эффективность, но нужно учесть возможности бюджета, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Мы продолжим также и поддержку инфраструктурных проектов регионов, в том числе с ВЭБ, и в части городского электротранспорта мы поддерживаем его продление, она показала свою эффективность, но мы посмотрим на возможности бюджета и, конечно, с вами посоветуемся, а детали уточним при рассмотрении бюджетных проектировок... на трехлетку 2026-2028 года", - сказал Мишустин.
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