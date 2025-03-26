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Мишустин высказался о возвращении западных компаний в Россию

Мишустин высказался о возвращении западных компаний в Россию - 26.03.2025, ПРАЙМ

Мишустин высказался о возвращении западных компаний в Россию

Россия при возвращении западных компаний на отечественный рынок будет руководствоваться только своими национальными интересами, заявил глава правительства РФ... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T14:32+0300

2025-03-26T14:32+0300

2025-03-26T14:35+0300

экономика

россия

михаил мишустин

госдума

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россия при возвращении западных компаний на отечественный рынок будет руководствоваться только своими национальными интересами, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Мы будем руководствоваться исключительно своими национальными интересами (в вопросе возвращения западных компаний на отечественный рынок - ред.). Абсолютный приоритет - для российских производителей, особенно в отраслях по достижению технологического лидерства и для сельхозпроизводителей", - сказал он. Мишустин отметил, что при рассмотрении допуска на отечественный рынок западных компаний, прежде всего, будут рассматривать компании, которые не заявляли об уходе из России и продолжали деятельность через свои дочерние предприятия. "Все решения будут приняты индивидуально специальной комиссией", - подчеркнул он.Мишустин также добавил, что При принятии решений о возвращении иностранных компаний Россия будет выдвигать требования по локализации, решения будет принимать специальная комиссия.

https://1prime.ru/20250324/mekhanizm-856046885.html

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россия, михаил мишустин, госдума