https://1prime.ru/20250326/mishustin-856121245.html
Россия намерена быть среди лидеров по развитию ИИ в мире, заявил Мишустин
Россия намерена быть среди лидеров по развитию ИИ в мире, заявил Мишустин - 26.03.2025, ПРАЙМ
Россия намерена быть среди лидеров по развитию ИИ в мире, заявил Мишустин
Россия намерена быть среди лидеров по развитию искусственного интеллекта в мире, это стратегия страны, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T14:41+0300
2025-03-26T14:41+0300
2025-03-26T14:41+0300
россия
михаил мишустин
госдума
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россия намерена быть среди лидеров по развитию искусственного интеллекта в мире, это стратегия страны, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Стратегия Российской Федерации - быть среди лидеров в развитии искусственного интеллекта в мире. Две модели у нас на сегодняшний день находятся в числе лидирующих по производительности и по качеству построения", - сказал он.
https://1prime.ru/20250326/mishustin-856116231.html
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россия, михаил мишустин, госдума
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Госдума
Россия намерена быть среди лидеров по развитию ИИ в мире, заявил Мишустин
Мишустин: Россия намерена быть среди лидеров по развитию ИИ в мире
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россия намерена быть среди лидеров по развитию искусственного интеллекта в мире, это стратегия страны, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Стратегия Российской Федерации - быть среди лидеров в развитии искусственного интеллекта в мире. Две модели у нас на сегодняшний день находятся в числе лидирующих по производительности и по качеству построения", - сказал он.
Мишустин назвал IT-отрасль одной из самых быстрорастущих в экономике России