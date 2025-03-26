https://1prime.ru/20250326/mishustin-856121245.html

Россия намерена быть среди лидеров по развитию ИИ в мире, заявил Мишустин

Россия намерена быть среди лидеров по развитию ИИ в мире, заявил Мишустин - 26.03.2025, ПРАЙМ

Россия намерена быть среди лидеров по развитию ИИ в мире, заявил Мишустин

Россия намерена быть среди лидеров по развитию искусственного интеллекта в мире, это стратегия страны, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T14:41+0300

2025-03-26T14:41+0300

2025-03-26T14:41+0300

россия

михаил мишустин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856121093_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ba84738d7a2c6433169a513d11f72b70.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россия намерена быть среди лидеров по развитию искусственного интеллекта в мире, это стратегия страны, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Стратегия Российской Федерации - быть среди лидеров в развитии искусственного интеллекта в мире. Две модели у нас на сегодняшний день находятся в числе лидирующих по производительности и по качеству построения", - сказал он.

https://1prime.ru/20250326/mishustin-856116231.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин, госдума