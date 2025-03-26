https://1prime.ru/20250326/mishustin-856123819.html

Мишустин раскрыл, у каких компаний больше шансов вернуться в Россию

Мишустин раскрыл, у каких компаний больше шансов вернуться в Россию - 26.03.2025, ПРАЙМ

Мишустин раскрыл, у каких компаний больше шансов вернуться в Россию

Правительство прежде всего будет рассматривать возвращение тех иностранных компаний, которые ответственно отнеслись к трудовым коллективам, оставили свои... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T15:20+0300

2025-03-26T15:20+0300

2025-03-26T15:20+0300

экономика

бизнес

россия

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Правительство прежде всего будет рассматривать возвращение тех иностранных компаний, которые ответственно отнеслись к трудовым коллективам, оставили свои технологии в России, обладают уникальными компетенциями, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ходе своего выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год он отметил, что все решения по возвращению иностранного бизнеса будут приниматься индивидуально специальной комиссией. "Прежде всего рассматриваем компании, которые не заявляли об уходе из России, продолжали деятельность через свои дочерние предприятия, ответственно отнеслись к трудовым коллективам", - сказал Мишустин. Возможность одобрения для тех, кто ушел "под давлением правительств, сохранив рабочие места, контакты, технологии, при этом понес даже финансовые потери и оставил за собой возможность вернуться", премьер охарактеризовал так: "Ну, почему бы нет". Также, по его словам, важным фактором при принятии решений будет, обладает ли иностранная компания уникальными компетенциями.

https://1prime.ru/20250326/mishustin-856120729.html

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бизнес, россия