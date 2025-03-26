https://1prime.ru/20250326/mishustin-856126970.html

Мишустин оценил развитие экономики России за время руководства Путина

Мишустин оценил развитие экономики России за время руководства Путина - 26.03.2025, ПРАЙМ

Мишустин оценил развитие экономики России за время руководства Путина

За время руководства президента РФ Владимира Путина экономика России серьезно укрепилась, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T16:12+0300

2025-03-26T16:12+0300

2025-03-26T16:12+0300

экономика

михаил мишустин

владимир путин

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856115633_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_5f62a3c7d566748d333fadcd947d0efe.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. За время руководства президента РФ Владимира Путина экономика России серьезно укрепилась, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Сегодня очень знаковый день. Именно 26 марта 2000 года президентом Российской Федерации был избран впервые Владимир Владимирович Путин. За это время, вот так совпало, за это время экономика страны очень серьезно укрепилась. Теперь она позволяет нам решать самые амбициозные задачи, которые президент поставил уже до 2036 года", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.

https://1prime.ru/20250326/tseny-856126504.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

михаил мишустин, владимир путин, россия