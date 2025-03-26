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Мишустин оценил развитие экономики России за время руководства Путина
Мишустин оценил развитие экономики России за время руководства Путина - 26.03.2025, ПРАЙМ
Мишустин оценил развитие экономики России за время руководства Путина
За время руководства президента РФ Владимира Путина экономика России серьезно укрепилась, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T16:12+0300
2025-03-26T16:12+0300
2025-03-26T16:12+0300
экономика
михаил мишустин
владимир путин
россия
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. За время руководства президента РФ Владимира Путина экономика России серьезно укрепилась, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Сегодня очень знаковый день. Именно 26 марта 2000 года президентом Российской Федерации был избран впервые Владимир Владимирович Путин. За это время, вот так совпало, за это время экономика страны очень серьезно укрепилась. Теперь она позволяет нам решать самые амбициозные задачи, которые президент поставил уже до 2036 года", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
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михаил мишустин, владимир путин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Владимир Путин, РОССИЯ
Мишустин оценил развитие экономики России за время руководства Путина
Мишустин: за время руководства Путина экономика России серьезно укрепилась
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. За время руководства президента РФ Владимира Путина экономика России серьезно укрепилась, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Сегодня очень знаковый день. Именно 26 марта 2000 года президентом Российской Федерации был избран впервые Владимир Владимирович Путин. За это время, вот так совпало, за это время экономика страны очень серьезно укрепилась. Теперь она позволяет нам решать самые амбициозные задачи, которые президент поставил уже до 2036 года", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
Мишустин призвал задействовать все инструменты для ограничения роста цен