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Мишустин оценил развитие экономики России за время руководства Путина - 26.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин оценил развитие экономики России за время руководства Путина
Мишустин оценил развитие экономики России за время руководства Путина - 26.03.2025, ПРАЙМ
Мишустин оценил развитие экономики России за время руководства Путина
За время руководства президента РФ Владимира Путина экономика России серьезно укрепилась, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T16:12+0300
2025-03-26T16:12+0300
экономика
михаил мишустин
владимир путин
россия
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. За время руководства президента РФ Владимира Путина экономика России серьезно укрепилась, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Сегодня очень знаковый день. Именно 26 марта 2000 года президентом Российской Федерации был избран впервые Владимир Владимирович Путин. За это время, вот так совпало, за это время экономика страны очень серьезно укрепилась. Теперь она позволяет нам решать самые амбициозные задачи, которые президент поставил уже до 2036 года", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
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михаил мишустин, владимир путин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Владимир Путин, РОССИЯ
16:12 26.03.2025
 
Мишустин оценил развитие экономики России за время руководства Путина

Мишустин: за время руководства Путина экономика России серьезно укрепилась

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОтчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ
Отчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. За время руководства президента РФ Владимира Путина экономика России серьезно укрепилась, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Сегодня очень знаковый день. Именно 26 марта 2000 года президентом Российской Федерации был избран впервые Владимир Владимирович Путин. За это время, вот так совпало, за это время экономика страны очень серьезно укрепилась. Теперь она позволяет нам решать самые амбициозные задачи, которые президент поставил уже до 2036 года", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
Премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
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ЭкономикаМихаил МишустинВладимир ПутинРОССИЯ
 
 
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