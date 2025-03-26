https://1prime.ru/20250326/mishustin-856127077.html

Власти России продолжат развивать село, заверил Мишустин

Власти России продолжат развивать село, заверил Мишустин - 26.03.2025, ПРАЙМ

Власти России продолжат развивать село, заверил Мишустин

Власти России продолжат развивать село, заниматься развитием сельских территорий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T16:13+0300

2025-03-26T16:13+0300

2025-03-26T16:13+0300

экономика

михаил мишустин

россия

минсельхоз

госдума

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Власти России продолжат развивать село, заниматься развитием сельских территорий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "По развитию села Минсельхоз и правительство в целом эффективно взаимодействуют... Все, что можно, мы будем продолжать делать, развивать наше село, АПК (агропромышленный комплекс - ред.)", - сказал Мишустин.

https://1prime.ru/20250326/mishustin-856126970.html

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михаил мишустин, россия, минсельхоз, госдума