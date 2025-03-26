https://1prime.ru/20250326/mishustin-856127077.html
Власти России продолжат развивать село, заверил Мишустин
Власти России продолжат развивать село, заверил Мишустин - 26.03.2025, ПРАЙМ
Власти России продолжат развивать село, заверил Мишустин
Власти России продолжат развивать село, заниматься развитием сельских территорий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T16:13+0300
2025-03-26T16:13+0300
2025-03-26T16:13+0300
экономика
михаил мишустин
россия
минсельхоз
госдума
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Власти России продолжат развивать село, заниматься развитием сельских территорий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "По развитию села Минсельхоз и правительство в целом эффективно взаимодействуют... Все, что можно, мы будем продолжать делать, развивать наше село, АПК (агропромышленный комплекс - ред.)", - сказал Мишустин.
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михаил мишустин, россия, минсельхоз, госдума
Экономика, Михаил Мишустин, РОССИЯ, Минсельхоз, Госдума
Власти России продолжат развивать село, заверил Мишустин
Мишустин: власти РФ продолжат развивать село, заниматься развитием сельских территорий
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Власти России продолжат развивать село, заниматься развитием сельских территорий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"По развитию села Минсельхоз и правительство в целом эффективно взаимодействуют... Все, что можно, мы будем продолжать делать, развивать наше село, АПК (агропромышленный комплекс - ред.)", - сказал Мишустин.
Мишустин оценил развитие экономики России за время руководства Путина