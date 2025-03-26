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Правительство намерено добиваться высоких показателей роста при санкциях

Правительство намерено добиваться высоких показателей роста при санкциях - 26.03.2025, ПРАЙМ

Правительство намерено добиваться высоких показателей роста при санкциях

Обеспечивать постоянные показатели экономического роста в условиях санкций сложно, но российский кабмин продолжит поддерживать приоритетные направления развития | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T16:32+0300

2025-03-26T16:32+0300

2025-03-26T16:32+0300

экономика

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Обеспечивать постоянные показатели экономического роста в условиях санкций сложно, но российский кабмин продолжит поддерживать приоритетные направления развития промышленности, машиностроения, технологических предприятий в стране, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Необходимо расти, но очень сложно обеспечивать экономический рост (страны - ред.), который зависит от огромного количества факторов. Во время беспрецедентных санкций (это - ред.) очень сложно... Но точно надо думать о том, каким образом поддержать приоритетные направления развития промышленности, машиностроения, технологических предприятий. Обязательно будем этим заниматься", - сказал Мишустин после ежегодного отчета о своей работе за предыдущий год перед депутатами Государственной Думы.

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михаил мишустин, правительство рф