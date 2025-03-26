Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосбиржа расширит список бумаг, допущенных к торгам в выходные дни - 26.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250326/mosbirzha-856111455.html
Мосбиржа расширит список бумаг, допущенных к торгам в выходные дни
Мосбиржа расширит список бумаг, допущенных к торгам в выходные дни - 26.03.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа расширит список бумаг, допущенных к торгам в выходные дни
Московская биржа с 29 марта расширит список ценных бумаг, доступных на торгах в выходные дни, добавив 26 акций российских компаний, сообщила биржа. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T10:47+0300
2025-03-26T10:47+0300
экономика
рынки
акции
торги
мосбиржа
ценные бумаги
https://cdnn.1prime.ru/img/83558/60/835586099_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_34b9cdb7a279328618a22edcd6e1f018.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Московская биржа с 29 марта расширит список ценных бумаг, доступных на торгах в выходные дни, добавив 26 акций российских компаний, сообщила биржа. "29 марта 2025 года Московская биржа добавит 26 акций российских компаний в перечень ценных бумаг, доступных инвесторам на торгах в выходные дни. Таким образом, общее число акций на торгах в перечне достигнет 79", - говорится в сообщении. Среди акций, которые станут доступны на торгах в выходные: "НоваБев Групп", "ЭЛ5-Энерго", "М.Видео", "Ростелеком", "Артген", "Камаз", "Распадская", "Соллерс", ТМК, "ВУШ Холдинг", "Башнефть АНК", СТГ, "Яковлев", МГКЛ, НМТП, "Займер", "Софтлайн", ТГК-1, ОГК-2, "Ренессанс Страхование", "МД Медикал Груп", "РуссНефть", "ЭсЭфАй", "ЕвроТранс", "Газпром нефть". "Торги в выходные дни на Московской бирже стартовали в экспериментальном режиме 1 марта 2025 года. Торги в выходные проводятся в рамках дополнительной сессии выходного дня, являющейся частью следующего за выходными торгового дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня", - добавляет Московская биржа.
https://1prime.ru/20250320/mosbirzha-855959816.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83558/60/835586099_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_4abde37ef3b8d1ea1309e1a97259b1cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, акции, торги, мосбиржа, ценные бумаги
Экономика, Рынки, Акции, Торги, Мосбиржа, ценные бумаги
10:47 26.03.2025
 
Мосбиржа расширит список бумаг, допущенных к торгам в выходные дни

Мосбиржа с 29 марта расширит список ценных бумаг, доступных на торгах в выходные

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Московская биржа с 29 марта расширит список ценных бумаг, доступных на торгах в выходные дни, добавив 26 акций российских компаний, сообщила биржа.
"29 марта 2025 года Московская биржа добавит 26 акций российских компаний в перечень ценных бумаг, доступных инвесторам на торгах в выходные дни. Таким образом, общее число акций на торгах в перечне достигнет 79", - говорится в сообщении.
Среди акций, которые станут доступны на торгах в выходные: "НоваБев Групп", "ЭЛ5-Энерго", "М.Видео", "Ростелеком", "Артген", "Камаз", "Распадская", "Соллерс", ТМК, "ВУШ Холдинг", "Башнефть АНК", СТГ, "Яковлев", МГКЛ, НМТП, "Займер", "Софтлайн", ТГК-1, ОГК-2, "Ренессанс Страхование", "МД Медикал Груп", "РуссНефть", "ЭсЭфАй", "ЕвроТранс", "Газпром нефть".
"Торги в выходные дни на Московской бирже стартовали в экспериментальном режиме 1 марта 2025 года. Торги в выходные проводятся в рамках дополнительной сессии выходного дня, являющейся частью следующего за выходными торгового дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня", - добавляет Московская биржа.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
Мосбиржа создаст линейку фондов прямых инвестиций для будущих эмитентов
20 марта, 09:36
 
ЭкономикаРынкиАкцииТоргиМосбиржаценные бумаги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала