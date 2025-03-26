https://1prime.ru/20250326/mosbirzha-856111455.html

Мосбиржа расширит список бумаг, допущенных к торгам в выходные дни

Мосбиржа расширит список бумаг, допущенных к торгам в выходные дни - 26.03.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа расширит список бумаг, допущенных к торгам в выходные дни

Московская биржа с 29 марта расширит список ценных бумаг, доступных на торгах в выходные дни, добавив 26 акций российских компаний, сообщила биржа. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T10:47+0300

2025-03-26T10:47+0300

2025-03-26T10:47+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Московская биржа с 29 марта расширит список ценных бумаг, доступных на торгах в выходные дни, добавив 26 акций российских компаний, сообщила биржа. "29 марта 2025 года Московская биржа добавит 26 акций российских компаний в перечень ценных бумаг, доступных инвесторам на торгах в выходные дни. Таким образом, общее число акций на торгах в перечне достигнет 79", - говорится в сообщении. Среди акций, которые станут доступны на торгах в выходные: "НоваБев Групп", "ЭЛ5-Энерго", "М.Видео", "Ростелеком", "Артген", "Камаз", "Распадская", "Соллерс", ТМК, "ВУШ Холдинг", "Башнефть АНК", СТГ, "Яковлев", МГКЛ, НМТП, "Займер", "Софтлайн", ТГК-1, ОГК-2, "Ренессанс Страхование", "МД Медикал Груп", "РуссНефть", "ЭсЭфАй", "ЕвроТранс", "Газпром нефть". "Торги в выходные дни на Московской бирже стартовали в экспериментальном режиме 1 марта 2025 года. Торги в выходные проводятся в рамках дополнительной сессии выходного дня, являющейся частью следующего за выходными торгового дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня", - добавляет Московская биржа.

https://1prime.ru/20250320/mosbirzha-855959816.html

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рынки, акции, торги, мосбиржа, ценные бумаги