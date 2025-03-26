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Мошенники использовали "Пушкинские карты" для кражи средств - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Мошенники использовали "Пушкинские карты" для кражи средств
Мошенники использовали "Пушкинские карты" для кражи средств - 26.03.2025, ПРАЙМ
Мошенники использовали "Пушкинские карты" для кражи средств
Мошенники похитили более одного миллиона рублей на проведении фиктивных мероприятий, билеты на которые приобретались с помощью "Пушкинских карт", они задержаны, | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T11:51+0300
2025-03-26T11:51+0300
мошенничество
общество
технологии
ск рф
пушкинская карта
мошенники
кража денег
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Мошенники похитили более одного миллиона рублей на проведении фиктивных мероприятий, билеты на которые приобретались с помощью "Пушкинских карт", они задержаны, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Возбуждено уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размер)", - говорится в сообщении. По данным следствия, не позднее января 2023 года один из фигурантов разработал план по хищению средств, выделяемых в рамках программы "Пушкинская карта". Он привлек своего знакомого, работающего в киноконцертном зале "Эльдар", подельники подали заявку на платформу "PRO.Культура РФ" для участия в программе "Пушкинская карта". Отмечается, что между организатором и концертной площадкой был заключен договор на исполнение одним из фигурантов композиций на этом мероприятии. Затем сообщники искали в интернете граждан от 14 до 22 лет, у которых имелись "Пушкинские карты" с неиспользованным лимитом средств, и покупали на них билеты на фиктивно проводимые мероприятия – всего, как установило следствие, так был приобретен 321 билет. "В дальнейшем соучастники предоставляли в профильное министерство недостоверные сведения о проведении мероприятия, на основании которых похитили более 1 миллиона рублей бюджетных средств и денежных средств банка", - добавили в СК. В настоящее время с фигурантами проводятся следственные действия, им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. В декабре Басманный суд Москвы приговорил на сроки от 4 до 6 лет лишения свободы студента МГИМО и двух предпринимателей за хищение более 200 миллионов рублей с использованием "Пушкинских карт".
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общество , технологии, ск рф, пушкинская карта, мошенники, кража денег
Мошенничество, Общество , Технологии, СК РФ, Пушкинская карта, МОШЕННИКИ, кража денег
11:51 26.03.2025
 
Мошенники использовали "Пушкинские карты" для кражи средств

СК: мошенники в Москве украли более 1 миллиона рублей с помощью "Пушкинских карт"

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезентация, посвященная запуску культурной программы "Пушкинская карта"
Презентация, посвященная запуску культурной программы Пушкинская карта - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Мошенники похитили более одного миллиона рублей на проведении фиктивных мероприятий, билеты на которые приобретались с помощью "Пушкинских карт", они задержаны, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размер)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, не позднее января 2023 года один из фигурантов разработал план по хищению средств, выделяемых в рамках программы "Пушкинская карта". Он привлек своего знакомого, работающего в киноконцертном зале "Эльдар", подельники подали заявку на платформу "PRO.Культура РФ" для участия в программе "Пушкинская карта". Отмечается, что между организатором и концертной площадкой был заключен договор на исполнение одним из фигурантов композиций на этом мероприятии.
Затем сообщники искали в интернете граждан от 14 до 22 лет, у которых имелись "Пушкинские карты" с неиспользованным лимитом средств, и покупали на них билеты на фиктивно проводимые мероприятия – всего, как установило следствие, так был приобретен 321 билет.
"В дальнейшем соучастники предоставляли в профильное министерство недостоверные сведения о проведении мероприятия, на основании которых похитили более 1 миллиона рублей бюджетных средств и денежных средств банка", - добавили в СК.
В настоящее время с фигурантами проводятся следственные действия, им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
В декабре Басманный суд Москвы приговорил на сроки от 4 до 6 лет лишения свободы студента МГИМО и двух предпринимателей за хищение более 200 миллионов рублей с использованием "Пушкинских карт".
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МошенничествоОбществоТехнологииСК РФПушкинская картаМОШЕННИКИкража денег
 
 
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