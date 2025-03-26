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Телефонные мошенники обманули бизнесмена в Москве

Телефонные мошенники обманули бизнесмена в Москве - 26.03.2025, ПРАЙМ

Телефонные мошенники обманули бизнесмена в Москве

Телефонные мошенники обманули московского бизнесмена и похитили у него более 58,7 миллиона рублей под предлогом аннулирования кредита, заявили РИА Новости в... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T02:44+0300

2025-03-26T02:44+0300

2025-03-26T02:44+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Телефонные мошенники обманули московского бизнесмена и похитили у него более 58,7 миллиона рублей под предлогом аннулирования кредита, заявили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, в понедельник в полицию обратился московский предприниматель, который сообщил, что в течение полутора месяцев ему звонили неизвестные, представлялись сотрудниками ЦБ и "Госуслуг". "Мошенники убедили потерпевшего под предлогом закрытия кредита передать им 58,7 миллиона рублей. По итогу мужчина с 14 февраля по 20 марта отдал аферистам через курьера все имеющиеся деньги, даже не подозревая, что отдает их мошенникам", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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