https://1prime.ru/20250326/moskva-856103104.html
Телефонные мошенники обманули бизнесмена в Москве
Телефонные мошенники обманули бизнесмена в Москве - 26.03.2025, ПРАЙМ
Телефонные мошенники обманули бизнесмена в Москве
Телефонные мошенники обманули московского бизнесмена и похитили у него более 58,7 миллиона рублей под предлогом аннулирования кредита, заявили РИА Новости в... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T02:44+0300
2025-03-26T02:44+0300
2025-03-26T02:44+0300
финансы
банки
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856103104.jpg?1742946255
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Телефонные мошенники обманули московского бизнесмена и похитили у него более 58,7 миллиона рублей под предлогом аннулирования кредита, заявили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в понедельник в полицию обратился московский предприниматель, который сообщил, что в течение полутора месяцев ему звонили неизвестные, представлялись сотрудниками ЦБ и "Госуслуг".
"Мошенники убедили потерпевшего под предлогом закрытия кредита передать им 58,7 миллиона рублей. По итогу мужчина с 14 февраля по 20 марта отдал аферистам через курьера все имеющиеся деньги, даже не подозревая, что отдает их мошенникам", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, москва
Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА
Телефонные мошенники обманули бизнесмена в Москве
Телефонные мошенники похитили у московского бизнесмена 58,7 миллиона рублей
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Телефонные мошенники обманули московского бизнесмена и похитили у него более 58,7 миллиона рублей под предлогом аннулирования кредита, заявили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в понедельник в полицию обратился московский предприниматель, который сообщил, что в течение полутора месяцев ему звонили неизвестные, представлялись сотрудниками ЦБ и "Госуслуг".
"Мошенники убедили потерпевшего под предлогом закрытия кредита передать им 58,7 миллиона рублей. По итогу мужчина с 14 февраля по 20 марта отдал аферистам через курьера все имеющиеся деньги, даже не подозревая, что отдает их мошенникам", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.