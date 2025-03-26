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Слуцкий предложил учитывать семейный статус граждан при расчете налогов
Слуцкий предложил учитывать семейный статус граждан при расчете налогов - 26.03.2025, ПРАЙМ
Слуцкий предложил учитывать семейный статус граждан при расчете налогов
Необходимо рассчитывать доход гражданина для выплаты налога с учетом таких факторов, как семейный статус и наличие иждивенцев, заявил РИА Новости лидер ЛДПР... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T16:02+0300
2025-03-26T16:02+0300
2025-03-26T16:02+0300
налоги
леонид слуцкий
лдпр
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Необходимо рассчитывать доход гражданина для выплаты налога с учетом таких факторов, как семейный статус и наличие иждивенцев, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Прошлый год в России был Годом семьи. Расширены ряд гарантий для семей. Однако демографическая проблема остается нерешенной, а, судя по тенденциям, осложняется. Предлагаем рассчитывать доход гражданина для выплаты налога с учетом таких факторов, как семейный статус и наличие иждивенцев", - сказал Слуцкий в связи с отчетом премьер-министра РФ Михаила Мишустина о деятельности кабмина за 2024 год. По мнению парламентария, это позволит снизить налоговое бремя на многодетных семей и позволит справедливее подходить к понятию "высокий доход". "Целеполагание в виде суммарного коэффициента рождаемости "меньше двух" означает, что мы продолжим вымирать, а значение "десятых" - быстрее или медленнее. ЛДПР считает необходимым пересмотр демографической политики. При этом обратное для многодетных семей - "экономика наоборот". Быть одиноким гораздо выгоднее", - подчеркнул он. По словам Слуцкого, из 2,65 миллиона многодетных семей в России лишь 35% получают пособия. "Считаем несправедливым, что большинство многодетных семей, лишены помощи из-за бюрократических препятствий. Призываем отменить критерии нуждаемости при назначении пособий многодетным семьям", - заключил он.
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леонид слуцкий, лдпр
Налоги, Леонид Слуцкий, ЛДПР
Слуцкий предложил учитывать семейный статус граждан при расчете налогов
Слуцкий предложил учитывать семейный статус при расчете дохода граждан для выплаты налогов
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Необходимо рассчитывать доход гражданина для выплаты налога с учетом таких факторов, как семейный статус и наличие иждивенцев, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Прошлый год в России был Годом семьи. Расширены ряд гарантий для семей. Однако демографическая проблема остается нерешенной, а, судя по тенденциям, осложняется. Предлагаем рассчитывать доход гражданина для выплаты налога с учетом таких факторов, как семейный статус и наличие иждивенцев", - сказал Слуцкий в связи с отчетом премьер-министра РФ Михаила Мишустина о деятельности кабмина за 2024 год.
По мнению парламентария, это позволит снизить налоговое бремя на многодетных семей и позволит справедливее подходить к понятию "высокий доход".
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"Целеполагание в виде суммарного коэффициента рождаемости "меньше двух" означает, что мы продолжим вымирать, а значение "десятых" - быстрее или медленнее. ЛДПР считает необходимым пересмотр демографической политики. При этом обратное для многодетных семей - "экономика наоборот". Быть одиноким гораздо выгоднее", - подчеркнул он.
По словам Слуцкого, из 2,65 миллиона многодетных семей в России лишь 35% получают пособия.
"Считаем несправедливым, что большинство многодетных семей, лишены помощи из-за бюрократических препятствий. Призываем отменить критерии нуждаемости при назначении пособий многодетным семьям", - заключил он.