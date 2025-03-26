Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Слуцкий предложил учитывать семейный статус граждан при расчете налогов - 26.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Налоги - ПРАЙМ, 1920Налоги
https://1prime.ru/20250326/nalogi-856125659.html
Слуцкий предложил учитывать семейный статус граждан при расчете налогов
Слуцкий предложил учитывать семейный статус граждан при расчете налогов - 26.03.2025, ПРАЙМ
Слуцкий предложил учитывать семейный статус граждан при расчете налогов
Необходимо рассчитывать доход гражданина для выплаты налога с учетом таких факторов, как семейный статус и наличие иждивенцев, заявил РИА Новости лидер ЛДПР... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T16:02+0300
2025-03-26T16:02+0300
налоги
леонид слуцкий
лдпр
https://cdnn.1prime.ru/img/83323/30/833233068_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b523c36b0c89df7eae7c1b0f03bfe623.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Необходимо рассчитывать доход гражданина для выплаты налога с учетом таких факторов, как семейный статус и наличие иждивенцев, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Прошлый год в России был Годом семьи. Расширены ряд гарантий для семей. Однако демографическая проблема остается нерешенной, а, судя по тенденциям, осложняется. Предлагаем рассчитывать доход гражданина для выплаты налога с учетом таких факторов, как семейный статус и наличие иждивенцев", - сказал Слуцкий в связи с отчетом премьер-министра РФ Михаила Мишустина о деятельности кабмина за 2024 год. По мнению парламентария, это позволит снизить налоговое бремя на многодетных семей и позволит справедливее подходить к понятию "высокий доход". "Целеполагание в виде суммарного коэффициента рождаемости "меньше двух" означает, что мы продолжим вымирать, а значение "десятых" - быстрее или медленнее. ЛДПР считает необходимым пересмотр демографической политики. При этом обратное для многодетных семей - "экономика наоборот". Быть одиноким гораздо выгоднее", - подчеркнул он. По словам Слуцкого, из 2,65 миллиона многодетных семей в России лишь 35% получают пособия. "Считаем несправедливым, что большинство многодетных семей, лишены помощи из-за бюрократических препятствий. Призываем отменить критерии нуждаемости при назначении пособий многодетным семьям", - заключил он.
https://1prime.ru/20250311/rosreestr-855663476.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83323/30/833233068_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_a64d810e9e8689674324e8d36beb2267.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
леонид слуцкий, лдпр
Налоги, Леонид Слуцкий, ЛДПР
16:02 26.03.2025
 
Слуцкий предложил учитывать семейный статус граждан при расчете налогов

Слуцкий предложил учитывать семейный статус при расчете дохода граждан для выплаты налогов

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкНалоговый кодекс
Налоговый кодекс - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Необходимо рассчитывать доход гражданина для выплаты налога с учетом таких факторов, как семейный статус и наличие иждивенцев, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Прошлый год в России был Годом семьи. Расширены ряд гарантий для семей. Однако демографическая проблема остается нерешенной, а, судя по тенденциям, осложняется. Предлагаем рассчитывать доход гражданина для выплаты налога с учетом таких факторов, как семейный статус и наличие иждивенцев", - сказал Слуцкий в связи с отчетом премьер-министра РФ Михаила Мишустина о деятельности кабмина за 2024 год.
По мнению парламентария, это позволит снизить налоговое бремя на многодетных семей и позволит справедливее подходить к понятию "высокий доход".
#Здание управления Росреестра по Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
Росреестр объяснил правила начисления налога на хозпостройки
11 марта, 11:16
"Целеполагание в виде суммарного коэффициента рождаемости "меньше двух" означает, что мы продолжим вымирать, а значение "десятых" - быстрее или медленнее. ЛДПР считает необходимым пересмотр демографической политики. При этом обратное для многодетных семей - "экономика наоборот". Быть одиноким гораздо выгоднее", - подчеркнул он.
По словам Слуцкого, из 2,65 миллиона многодетных семей в России лишь 35% получают пособия.
"Считаем несправедливым, что большинство многодетных семей, лишены помощи из-за бюрократических препятствий. Призываем отменить критерии нуждаемости при назначении пособий многодетным семьям", - заключил он.
 
НалогиЛеонид СлуцкийЛДПР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала