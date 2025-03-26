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НАТО берет под контроль передачу Украине вооружения, заявил глава МО Польши
НАТО берет под контроль передачу Украине вооружения, заявил глава МО Польши - 26.03.2025, ПРАЙМ
НАТО берет под контроль передачу Украине вооружения, заявил глава МО Польши
НАТО берет под свой контроль передачу Украине вооружения и техники из стран-членов, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T15:00+0300
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ВАРШАВА, 26 мар - ПРАЙМ. НАТО берет под свой контроль передачу Украине вооружения и техники из стран-членов, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Во исполнение решения НАТО охрану и всю миссию поддержки Украины под свое крыло принимает НАТО", - сказал Косиняк-Камыш. "До сих пор это были двусторонние отношения. Особенно украинско-американские отношения с огромной поддержкой Польши, Великобритании, других стран, но установлена новая миссия НАТО, которая будет руководить передачей техники на Украину, то есть логистической операцией", - добавил он. Министр добавил, что данная миссия НАТО также будет руководить "обучением украинских солдат и получением украинскими военными новых компетенций". По его данным, до настоящего момента 45 стран передавали технику и вооружение на Украину. Косиняк-Камыш отметил, что с польской стороны в миссии по транспортировке вооружения на Украину и охране этих транспортов принимают участие почти 450 солдат.
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общество , украина, нато, польша
Вооружения, Общество , УКРАИНА, НАТО, ПОЛЬША
НАТО берет под контроль передачу Украине вооружения, заявил глава МО Польши
МО Польши: НАТО берет под контроль передачу Украине вооружения из стран-членов
ВАРШАВА, 26 мар - ПРАЙМ. НАТО берет под свой контроль передачу Украине вооружения и техники из стран-членов, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Во исполнение решения НАТО охрану и всю миссию поддержки Украины под свое крыло принимает НАТО", - сказал Косиняк-Камыш.
"До сих пор это были двусторонние отношения. Особенно украинско-американские отношения с огромной поддержкой Польши, Великобритании, других стран, но установлена новая миссия НАТО, которая будет руководить передачей техники на Украину, то есть логистической операцией", - добавил он.
Министр добавил, что данная миссия НАТО также будет руководить "обучением украинских солдат и получением украинскими военными новых компетенций".
По его данным, до настоящего момента 45 стран передавали технику и вооружение на Украину.
Косиняк-Камыш отметил, что с польской стороны в миссии по транспортировке вооружения на Украину и охране этих транспортов принимают участие почти 450 солдат.
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