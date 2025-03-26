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НАТО берет под контроль передачу Украине вооружения, заявил глава МО Польши

НАТО берет под контроль передачу Украине вооружения, заявил глава МО Польши - 26.03.2025, ПРАЙМ

НАТО берет под контроль передачу Украине вооружения, заявил глава МО Польши

НАТО берет под свой контроль передачу Украине вооружения и техники из стран-членов, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T15:00+0300

2025-03-26T15:00+0300

2025-03-26T15:00+0300

вооружения

общество

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нато

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ВАРШАВА, 26 мар - ПРАЙМ. НАТО берет под свой контроль передачу Украине вооружения и техники из стран-членов, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Во исполнение решения НАТО охрану и всю миссию поддержки Украины под свое крыло принимает НАТО", - сказал Косиняк-Камыш. "До сих пор это были двусторонние отношения. Особенно украинско-американские отношения с огромной поддержкой Польши, Великобритании, других стран, но установлена новая миссия НАТО, которая будет руководить передачей техники на Украину, то есть логистической операцией", - добавил он. Министр добавил, что данная миссия НАТО также будет руководить "обучением украинских солдат и получением украинскими военными новых компетенций". По его данным, до настоящего момента 45 стран передавали технику и вооружение на Украину. Косиняк-Камыш отметил, что с польской стороны в миссии по транспортировке вооружения на Украину и охране этих транспортов принимают участие почти 450 солдат.

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общество , украина, нато, польша