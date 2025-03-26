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Европа и Канада в 2024 году предоставили 60% военной помощи НАТО Украине - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Европа и Канада в 2024 году предоставили 60% военной помощи НАТО Украине
Европа и Канада в 2024 году предоставили 60% военной помощи НАТО Украине - 26.03.2025, ПРАЙМ
Европа и Канада в 2024 году предоставили 60% военной помощи НАТО Украине
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны НАТО из Европы и Канада предоставили в 2024 году 60% военной помощи альянса Украине. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T20:41+0300
2025-03-26T20:41+0300
нато
марк рютте
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БРЮССЕЛЬ, 26 мар – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны НАТО из Европы и Канада предоставили в 2024 году 60% военной помощи альянса Украине. "Европа и Канада в прошлом году предоставили в общей сложности 60 процентов военной помощи НАТО Украине… Но мы должны делать больше, чтобы обеспечить Украине сильную позицию за столом переговоров", - сказал он, выступая в Школе экономики в Варшаве. Трансляция велась на сайте НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250326/ukraina-856130868.html
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нато, марк рютте, канада, европа
НАТО, Марк Рютте, КАНАДА, ЕВРОПА
20:41 26.03.2025
 
Европа и Канада в 2024 году предоставили 60% военной помощи НАТО Украине

Рютте: Европа и Канада в 2024 году предоставили 60% военной помощи НАТО Украине

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© Фото : NATO
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БРЮССЕЛЬ, 26 мар – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны НАТО из Европы и Канада предоставили в 2024 году 60% военной помощи альянса Украине.
"Европа и Канада в прошлом году предоставили в общей сложности 60 процентов военной помощи НАТО Украине… Но мы должны делать больше, чтобы обеспечить Украине сильную позицию за столом переговоров", - сказал он, выступая в Школе экономики в Варшаве.
Трансляция велась на сайте НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
Финансовая пропасть. Украине предрекли неминуемый экономический крах
17:28
 
НАТОМарк РюттеКАНАДАЕВРОПА
 
 
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