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Европа и Канада в 2024 году предоставили 60% военной помощи НАТО Украине

Европа и Канада в 2024 году предоставили 60% военной помощи НАТО Украине - 26.03.2025, ПРАЙМ

Европа и Канада в 2024 году предоставили 60% военной помощи НАТО Украине

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны НАТО из Европы и Канада предоставили в 2024 году 60% военной помощи альянса Украине. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T20:41+0300

2025-03-26T20:41+0300

2025-03-26T20:41+0300

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БРЮССЕЛЬ, 26 мар – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны НАТО из Европы и Канада предоставили в 2024 году 60% военной помощи альянса Украине. "Европа и Канада в прошлом году предоставили в общей сложности 60 процентов военной помощи НАТО Украине… Но мы должны делать больше, чтобы обеспечить Украине сильную позицию за столом переговоров", - сказал он, выступая в Школе экономики в Варшаве. Трансляция велась на сайте НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250326/ukraina-856130868.html

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нато, марк рютте, канада, европа