https://1prime.ru/20250326/nikolaev-856139719.html

Путин встретился с главой Чувашии

Путин встретился с главой Чувашии - 26.03.2025, ПРАЙМ

Путин встретился с главой Чувашии

Президент России Владимир Путин в среду вечером провел встречу с главой Чувашии Олегом Николаевым, сообщили в Кремле. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T23:59+0300

2025-03-26T23:59+0300

2025-03-26T23:59+0300

владимир путин

чувашия

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду вечером провел встречу с главой Чувашии Олегом Николаевым, сообщили в Кремле.Николаев доложил Путину о социально-экономическом развитии региона. Очередные выборы главы республики пройдут 14 сентября 2025 года.

https://1prime.ru/20250326/putin-856139438.html

чувашия

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владимир путин, чувашия