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Путин встретился с главой Чувашии - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Путин встретился с главой Чувашии
Путин встретился с главой Чувашии - 26.03.2025, ПРАЙМ
Путин встретился с главой Чувашии
Президент России Владимир Путин в среду вечером провел встречу с главой Чувашии Олегом Николаевым, сообщили в Кремле. | 26.03.2025, ПРАЙМ
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владимир путин
чувашия
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду вечером провел встречу с главой Чувашии Олегом Николаевым, сообщили в Кремле.Николаев доложил Путину о социально-экономическом развитии региона. Очередные выборы главы республики пройдут 14 сентября 2025 года.
https://1prime.ru/20250326/putin-856139438.html
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владимир путин, чувашия
Владимир Путин, Чувашия
23:59 26.03.2025
 
Путин встретился с главой Чувашии

Путин встретился с главой Чувашии Николаевым

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций
© POOL
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду вечером провел встречу с главой Чувашии Олегом Николаевым, сообщили в Кремле.
Николаев доложил Путину о социально-экономическом развитии региона.
Очередные выборы главы республики пройдут 14 сентября 2025 года.
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