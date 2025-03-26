https://1prime.ru/20250326/nikolaev-856139719.html
Путин встретился с главой Чувашии
Путин встретился с главой Чувашии - 26.03.2025, ПРАЙМ
Путин встретился с главой Чувашии
Президент России Владимир Путин в среду вечером провел встречу с главой Чувашии Олегом Николаевым, сообщили в Кремле. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T23:59+0300
2025-03-26T23:59+0300
2025-03-26T23:59+0300
владимир путин
чувашия
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду вечером провел встречу с главой Чувашии Олегом Николаевым, сообщили в Кремле.Николаев доложил Путину о социально-экономическом развитии региона. Очередные выборы главы республики пройдут 14 сентября 2025 года.
https://1prime.ru/20250326/putin-856139438.html
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владимир путин, чувашия
Путин встретился с главой Чувашии
Путин встретился с главой Чувашии Николаевым
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду вечером провел встречу с главой Чувашии Олегом Николаевым, сообщили в Кремле.
Николаев доложил Путину о социально-экономическом развитии региона.
Очередные выборы главы республики пройдут 14 сентября 2025 года.
Путин назначил врио губернатора Свердловской и Оренбургской областей