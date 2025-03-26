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Глава МИД Норвегии сообщил о своем прибытии на Украину - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Глава МИД Норвегии сообщил о своем прибытии на Украину
Глава МИД Норвегии сообщил о своем прибытии на Украину - 26.03.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Норвегии сообщил о своем прибытии на Украину
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде сообщил, что прибыл с визитом на Украину. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T12:35+0300
2025-03-26T12:35+0300
политика
норвегия
украина
мид
визит
сергей лавров
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде сообщил, что прибыл с визитом на Украину. "Сегодня я нахожусь на Украине вместе с моей коллегой, министром труда и интеграции Тонье Бренной", - написал Эйде в соцсети X. Министр добавил, что намерен "выразить твердую поддержку Норвегии" в "критический" для Украины момент. В начале марта агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление премьер-министра страны Йонаса Стере сообщало, что власти Норвегии планируют увеличить помощь Киеву на 4,5 миллиарда долларов, всего страна отправит более 7 миллиардов долларов в 2025 году. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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норвегия
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норвегия, украина, мид, визит, сергей лавров
Политика, НОРВЕГИЯ, УКРАИНА, МИД, визит, Сергей Лавров
12:35 26.03.2025
 
Глава МИД Норвегии сообщил о своем прибытии на Украину

МИД Норвегии Эйде сообщил, что прибыл с визитом на Украину

© fotolia.com / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© fotolia.com / Marcel Schauer
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде сообщил, что прибыл с визитом на Украину.
"Сегодня я нахожусь на Украине вместе с моей коллегой, министром труда и интеграции Тонье Бренной", - написал Эйде в соцсети X.
Министр добавил, что намерен "выразить твердую поддержку Норвегии" в "критический" для Украины момент.
В начале марта агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление премьер-министра страны Йонаса Стере сообщало, что власти Норвегии планируют увеличить помощь Киеву на 4,5 миллиарда долларов, всего страна отправит более 7 миллиардов долларов в 2025 году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Власти Норвегии рассказали о подозрительных инцидентах в ходе учений НАТО
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ПолитикаНОРВЕГИЯУКРАИНАМИДвизитСергей Лавров
 
 
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