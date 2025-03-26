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Новак отметил стабильную работу энергетики России, несмотря на атаки ВСУ - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Новак отметил стабильную работу энергетики России, несмотря на атаки ВСУ
Новак отметил стабильную работу энергетики России, несмотря на атаки ВСУ - 26.03.2025, ПРАЙМ
Новак отметил стабильную работу энергетики России, несмотря на атаки ВСУ
Российская энергетика продолжает работать стабильно несмотря на атаки на энергетическую инфрастуктуру, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T16:43+0300
2025-03-26T16:58+0300
энергетика
россия
александр новак
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российская энергетика продолжает работать стабильно несмотря на атаки на энергетическую инфрастуктуру, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Украинская сторона, несмотря на все обсуждения, касающиеся приостановки, тем не менее продолжает атаки на наши энергетические объекты, на нашу энергетическую инфраструктуру. Для нас это, безусловно, требует дополнительных усилий по восстановлению этих объектов. Но в целом наша энергетика продолжает работать стабильно, надежно, с точки зрения поставки газа и обеспечения электроэнергии потребителя", - сказал он.Во вторник Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Согласно заявлению, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.
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россия, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, Александр Новак
16:43 26.03.2025 (обновлено: 16:58 26.03.2025)
 
Новак отметил стабильную работу энергетики России, несмотря на атаки ВСУ

Новак: энергетика России работает стабильно, несмотря на атаки ВСУ

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМеждународный форум "РЭН-2023" в Москве
Международный форум РЭН-2023 в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российская энергетика продолжает работать стабильно несмотря на атаки на энергетическую инфрастуктуру, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Украинская сторона, несмотря на все обсуждения, касающиеся приостановки, тем не менее продолжает атаки на наши энергетические объекты, на нашу энергетическую инфраструктуру. Для нас это, безусловно, требует дополнительных усилий по восстановлению этих объектов. Но в целом наша энергетика продолжает работать стабильно, надежно, с точки зрения поставки газа и обеспечения электроэнергии потребителя", - сказал он.
Во вторник Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Согласно заявлению, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.
Глебовское газовое подземное хранилище - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
ВСУ снова пытались атаковать объекты энергетики в России
13:42
 
ЭнергетикаРОССИЯАлександр Новак
 
 
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