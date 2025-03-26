https://1prime.ru/20250326/novak-856131454.html

Новак ответил на вопрос о совместной с США эксплуатации ЗАЭС

Новак ответил на вопрос о совместной с США эксплуатации ЗАЭС - 26.03.2025, ПРАЙМ

Новак ответил на вопрос о совместной с США эксплуатации ЗАЭС

Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя сообщения в СМИ о возможности совместной с США эксплуатации Запорожской АЭС, сказал журналистам, что ему такие... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T17:41+0300

2025-03-26T17:41+0300

2025-03-26T17:44+0300

энергетика

россия

сша

александр новак

запорожская аэс

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_efdaaacb03f456fd608fc1cde5e7e5dd.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя сообщения в СМИ о возможности совместной с США эксплуатации Запорожской АЭС, сказал журналистам, что ему такие факты и обсуждения неизвестны. Отвечая на вопрос, возможна ли эксплуатация АЭС в России с американским управлением, Новак сказал: "Мне такие факты неизвестны… Я думаю, что по атомной электростанции такой ситуации не рассматривается". Как отмечало ранее украинское издание "Страна.ua", Киев, пытаясь привлечь внимание президента США Дональда Трампа предложением об управлении находящейся под контролем РФ Запорожской АЭС, спровоцировал Вашингтон на обсуждение идеи включить в зону американских интересов все украинские атомные станции. Зеленский утверждал, что в ходе разговора с Трампом обсуждалась только ситуация вокруг Запорожской АЭС, а не передача под управление США всех оставшихся у Украины атомных станций. МИД РФ ранее заявлял, что передача Запорожской АЭС или контроля над ней Украине или другой стране невозможны, как недопустима и совместная эксплуатация станции. В министерстве добавили, что тесное сотрудничество обладающих внушительным диверсионным потенциалом разведок стран НАТО с Украиной делает невозможным даже временный допуск представителей этих стран на ЗАЭС.

https://1prime.ru/20250326/sud-856123688.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, александр новак, запорожская аэс