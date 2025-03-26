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Новостройки в российских городах-миллионниках подорожали в марте на 0,6% - 26.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250326/novostroyki-856109993.html
Новостройки в российских городах-миллионниках подорожали в марте на 0,6%
Новостройки в российских городах-миллионниках подорожали в марте на 0,6% - 26.03.2025, ПРАЙМ
Новостройки в российских городах-миллионниках подорожали в марте на 0,6%
Первичное жилье в российских городах-миллионниках подорожало в среднем за неполный март на 0,6% - до 181 тысячи рублей за квадратный метр, сообщила пресс-служба | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T10:14+0300
2025-03-26T10:15+0300
экономика
недвижимость
бизнес
москва
санкт-петербург
краснодар
яндекс недвижимость
новостройки
первичное жилье
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Первичное жилье в российских городах-миллионниках подорожало в среднем за неполный март на 0,6% - до 181 тысячи рублей за квадратный метр, сообщила пресс-служба сервиса "Яндекс Недвижимость". Рост цен на новостройки в сравнении с февральскими значениями зафиксирован аналитиками в 11 из 16 крупнейших городов России. "Медианная стоимость метра в новостройках сократилась за последний месяц в Санкт-Петербурге (-4,7%, до 263 тысяч рублей), Краснодаре (-3%, до 145 тысяч рублей) и Ростове-на-Дону (-1,3%, до 140 тысяч рублей). В Перми (-0,3%, до 156 тысяч рублей) и Нижнем Новгороде (-0,1%, до 185 тысяч рублей) сокращение цены было незначительным и может считаться стагнацией", - говорится в сообщении компании. По данным сервиса, сильнее всего первичка в марте подорожала в Челябинске (+6,5%, до 167 тысяч рублей за квадратный метр), Москве (+2,4%, до 403 тысяч рублей), Красноярске (+2,2%, до 146 тысяч рублей), Омске (+2,2, до 155 тысяч рублей) и Волгограде (+2,1, до 146 тысяч рублей). В Воронеже, Самаре, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе цены на первичное жилье за неполный месяц выросли в диапазоне от 0,6 до 1,5%, указывается в сообщении "Яндекс Недвижимости".
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недвижимость, бизнес, москва, санкт-петербург, краснодар, яндекс недвижимость, новостройки, первичное жилье
Экономика, Недвижимость, Бизнес, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КРАСНОДАР, Яндекс Недвижимость, новостройки, первичное жилье
10:14 26.03.2025 (обновлено: 10:15 26.03.2025)
 
Новостройки в российских городах-миллионниках подорожали в марте на 0,6%

"Яндекс Недвижимость": первичное жилье подорожало в 11 из 16 крупнейших городов России

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтроящиеся дома в Москве
Строящиеся дома в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Первичное жилье в российских городах-миллионниках подорожало в среднем за неполный март на 0,6% - до 181 тысячи рублей за квадратный метр, сообщила пресс-служба сервиса "Яндекс Недвижимость".
Рост цен на новостройки в сравнении с февральскими значениями зафиксирован аналитиками в 11 из 16 крупнейших городов России.
"Медианная стоимость метра в новостройках сократилась за последний месяц в Санкт-Петербурге (-4,7%, до 263 тысяч рублей), Краснодаре (-3%, до 145 тысяч рублей) и Ростове-на-Дону (-1,3%, до 140 тысяч рублей). В Перми (-0,3%, до 156 тысяч рублей) и Нижнем Новгороде (-0,1%, до 185 тысяч рублей) сокращение цены было незначительным и может считаться стагнацией", - говорится в сообщении компании.
По данным сервиса, сильнее всего первичка в марте подорожала в Челябинске (+6,5%, до 167 тысяч рублей за квадратный метр), Москве (+2,4%, до 403 тысяч рублей), Красноярске (+2,2%, до 146 тысяч рублей), Омске (+2,2, до 155 тысяч рублей) и Волгограде (+2,1, до 146 тысяч рублей).
В Воронеже, Самаре, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе цены на первичное жилье за неполный месяц выросли в диапазоне от 0,6 до 1,5%, указывается в сообщении "Яндекс Недвижимости".
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