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Российский борт прилетел в Нью-Йорк на фоне сообщений об отправке посла - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Российский борт прилетел в Нью-Йорк на фоне сообщений об отправке посла
Российский борт прилетел в Нью-Йорк на фоне сообщений об отправке посла - 26.03.2025, ПРАЙМ
Российский борт прилетел в Нью-Йорк на фоне сообщений об отправке посла
Правительственный борт РФ приземлился в международном аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке на фоне сообщений об отправке нового посла России Александра Дарчиева в США, | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T23:22+0300
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НЬЮ-ЙОРК, 26 мар - ПРАЙМ. Правительственный борт РФ приземлился в международном аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке на фоне сообщений об отправке нового посла России Александра Дарчиева в США, передает корреспондент РИА Новости. Самолет приземлился около 16.10 времени Нью-Йорка (23.10 мск) Ранее источник РИА Новости сообщал, что Дарчиев отправится в Вашингтон в среду. При этом российский МИД информировал агентство, что Дарчиев отправится в американскую столицу на этой неделе. По данным Flightardar, борт прилетел из аэропорта Санкт-Петербурга "Пулково". Туда самолет ранее прибыл из правительственного аэропорта "Внуково-2" в Москве. Позднее, как следует из данных того же сервиса, борт отправится в аэропорт имени Даллеса в Вашингтоне.
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сша, мид рф, россия
США, МИД РФ, РОССИЯ
23:22 26.03.2025
 
Российский борт прилетел в Нью-Йорк на фоне сообщений об отправке посла

Правительственный борт РФ прилетел в Нью-Йорк на фоне сообщений об отправке посла

© Unsplash/Kevin McMahonВид на центральный парк Нью-Йорка, США
Вид на центральный парк Нью-Йорка, США
© Unsplash/Kevin McMahon
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НЬЮ-ЙОРК, 26 мар - ПРАЙМ. Правительственный борт РФ приземлился в международном аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке на фоне сообщений об отправке нового посла России Александра Дарчиева в США, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет приземлился около 16.10 времени Нью-Йорка (23.10 мск)
Ранее источник РИА Новости сообщал, что Дарчиев отправится в Вашингтон в среду. При этом российский МИД информировал агентство, что Дарчиев отправится в американскую столицу на этой неделе.
МИД - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
В МИД сообщили, когда посол Дарчиев направится в США
20 марта, 23:46
По данным Flightardar, борт прилетел из аэропорта Санкт-Петербурга "Пулково". Туда самолет ранее прибыл из правительственного аэропорта "Внуково-2" в Москве.
Позднее, как следует из данных того же сервиса, борт отправится в аэропорт имени Даллеса в Вашингтоне.
 
СШАМИД РФРОССИЯ
 
 
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