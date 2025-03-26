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Российский борт прилетел в Нью-Йорк на фоне сообщений об отправке посла

Российский борт прилетел в Нью-Йорк на фоне сообщений об отправке посла - 26.03.2025, ПРАЙМ

Российский борт прилетел в Нью-Йорк на фоне сообщений об отправке посла

Правительственный борт РФ приземлился в международном аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке на фоне сообщений об отправке нового посла России Александра Дарчиева в США, | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T23:22+0300

2025-03-26T23:22+0300

2025-03-26T23:22+0300

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НЬЮ-ЙОРК, 26 мар - ПРАЙМ. Правительственный борт РФ приземлился в международном аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке на фоне сообщений об отправке нового посла России Александра Дарчиева в США, передает корреспондент РИА Новости. Самолет приземлился около 16.10 времени Нью-Йорка (23.10 мск) Ранее источник РИА Новости сообщал, что Дарчиев отправится в Вашингтон в среду. При этом российский МИД информировал агентство, что Дарчиев отправится в американскую столицу на этой неделе. По данным Flightardar, борт прилетел из аэропорта Санкт-Петербурга "Пулково". Туда самолет ранее прибыл из правительственного аэропорта "Внуково-2" в Москве. Позднее, как следует из данных того же сервиса, борт отправится в аэропорт имени Даллеса в Вашингтоне.

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