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Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область
Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область - 26.03.2025, ПРАЙМ
Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область
Президент РФ Владимир Путин предложил губернатору Оренбургской области Денису Паслеру стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T21:56+0300
2025-03-26T22:07+0300
владимир путин
оренбургская область
свердловская область
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил губернатору Оренбургской области Денису Паслеру стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области.Такое предложение он озвучил на встрече с Паслером."Хочу вам предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причём на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион", - сказал глава государства.Должность временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.Путин предложил занять председателю правительства ДНР Евгению Солнцеву."Хочу вам предложить новое место работы с более широким объемом, большим объемом - возглавить Оренбургскую область. Как вы к этому относитесь?" - спросил Путин во время встречи с ним в Кремле.Солнцев согласился на предложение президента.
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оренбургская область
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владимир путин, оренбургская область, свердловская область
Владимир Путин, Оренбургская область, Свердловская область
21:56 26.03.2025 (обновлено: 22:07 26.03.2025)
 
Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область

Путин предложил губернатору Оренбургской области Паслеру возглавить Свердловскую область

© POOL | Перейти в медиабанкДенис Паслер, губернатор Оренбургской области
Денис Паслер, губернатор Оренбургской области
© POOL
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил губернатору Оренбургской области Денису Паслеру стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области.
Такое предложение он озвучил на встрече с Паслером.
"Хочу вам предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причём на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион", - сказал глава государства.
Президент Владимир Путин провел встречу с первым замгубернатора Новгородской области А. Дроновым
Путин назначил Гехт исполняющей обязанности губернатора НАО
18 марта, 22:07
Должность временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.Путин предложил занять председателю правительства ДНР Евгению Солнцеву.
"Хочу вам предложить новое место работы с более широким объемом, большим объемом - возглавить Оренбургскую область. Как вы к этому относитесь?" - спросил Путин во время встречи с ним в Кремле.
Солнцев согласился на предложение президента.
 
Владимир ПутинОренбургская областьСвердловская область
 
 
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