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Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область

Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область - 26.03.2025, ПРАЙМ

Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область

Президент РФ Владимир Путин предложил губернатору Оренбургской области Денису Паслеру стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T21:56+0300

2025-03-26T21:56+0300

2025-03-26T22:07+0300

владимир путин

оренбургская область

свердловская область

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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил губернатору Оренбургской области Денису Паслеру стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области.Такое предложение он озвучил на встрече с Паслером."Хочу вам предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причём на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион", - сказал глава государства.Должность временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.Путин предложил занять председателю правительства ДНР Евгению Солнцеву."Хочу вам предложить новое место работы с более широким объемом, большим объемом - возглавить Оренбургскую область. Как вы к этому относитесь?" - спросил Путин во время встречи с ним в Кремле.Солнцев согласился на предложение президента.

https://1prime.ru/20250318/gekht-855892773.html

оренбургская область

свердловская область

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владимир путин, оренбургская область, свердловская область