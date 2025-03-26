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Госдума запретила начислять пени по кредитным долгам умерших заемщиков

Госдума запретила начислять пени по кредитным долгам умерших заемщиков - 26.03.2025, ПРАЙМ

Госдума запретила начислять пени по кредитным долгам умерших заемщиков

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий начислять пени по просроченным кредитным долгам умершего заемщика до вступления его наследников в... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T16:57+0300

2025-03-26T16:57+0300

2025-03-26T16:57+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий начислять пени по просроченным кредитным долгам умершего заемщика до вступления его наследников в наследство. Документ внесен группой депутатов от "Единой России". Он запрещает кредиторам применять к наследникам умершего заемщика меры принудительного взыскания кредитной задолженности и начислять штрафы (пени, неустойки) по договорам потребительского кредита (займа) до момента вступления в наследство. Причем это касается и ипотеки. В соответствии с Гражданским кодексом (ГК), принявшие наследство граждане отвечают по долгам (в том числе кредитным) наследодателя солидарно, то есть совместно, пропорционально своим долям в наследстве. При этом для вступления в наследство установлен шестимесячный срок. Однако на практике наследники не всегда заранее осведомлены о кредитных долгах наследодателя. До принятия наследства они зачастую узнают о таких долгах от кредиторов, которые связываются с ними и требуют полностью погасить задолженность, включая пени и штрафы, сказано в пояснительной записке. В связи с этим законопроект запрещает кредиторам до вступления наследников умершего заемщика в наследство: начислять штрафы (пени, неустойки) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по договору потребительского кредита (займа); требовать досрочного возврата кредита (займа); обращать взыскание на предмет залога (ипотеки). Соответствующие изменения вносятся в статью 14 закона "О потребительском кредите (займе)". Профильный комитет Госдумы по финансовому рынку считает необходимым ко второму чтению "скорректировать избыточные нормы" законопроекта. По мнению комитета, к таковым относятся запреты требовать досрочного возврата кредита (займа) и обращать взыскание на предмет залога (ипотеки). В соответствии со статьей 1175 ГК, по долгам наследодателя отвечают лишь наследники, принявшие наследство. "Поэтому требование о досрочном возврате кредита (займа) не может быть предъявлено, а требование об обращении взыскания на предмет залога (ипотеки) не может быть удовлетворено до принятия наследства", - указывает комитет в своем заключении.

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финансы, банки, госдума