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В России перейдут на двухэтапную индексацию пенсий
В России перейдут на двухэтапную индексацию пенсий - 26.03.2025, ПРАЙМ
В России перейдут на двухэтапную индексацию пенсий
В России с 2026 года будет введена двухэтапная индексаций страховых пенсий. Об этом заявил глава правительства страны Михаил Мишустин в ходе выступления в... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T13:33+0300
2025-03-26T13:33+0300
2025-03-26T13:33+0300
экономика
россия
михаил мишустин
пенсии
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. В России с 2026 года будет введена двухэтапная индексаций страховых пенсий. Об этом заявил глава правительства страны Михаил Мишустин в ходе выступления в Государственной Думе с докладом о работе кабмина."С 2026 года, как по закону положено, перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий". - подчеркнул премьер-министр.Согласно новому подходу, начиная с 1 февраля страховые пенсии будут проиндексированы с учетом инфляции предыдущего года, а с 1 апреля - с учетом роста доходов Социального фонда. Такой шаг принят в соответствии с действующим законодательством. Он направлен на обеспечение достойного уровня пенсий населению России, учитывая финансовые возможности социального обеспечения.
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россия, михаил мишустин, пенсии
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Пенсии
В России перейдут на двухэтапную индексацию пенсий
Мишустин: в РФ с 2026 года перейдут на двухэтапную индексацию страховых пенсий
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. В России с 2026 года будет введена двухэтапная индексаций страховых пенсий. Об этом заявил глава правительства страны Михаил Мишустин в ходе выступления в Государственной Думе с докладом о работе кабмина.
"С 2026 года, как по закону положено, перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий". - подчеркнул премьер-министр.
Согласно новому подходу, начиная с 1 февраля страховые пенсии будут проиндексированы с учетом инфляции предыдущего года, а с 1 апреля - с учетом роста доходов Социального фонда. Такой шаг принят в соответствии с действующим законодательством. Он направлен на обеспечение достойного уровня пенсий населению России, учитывая финансовые возможности социального обеспечения.
Социальные пенсии проиндексируют на 14,5% с апреля