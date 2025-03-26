https://1prime.ru/20250326/pensii-856117964.html

В России перейдут на двухэтапную индексацию пенсий

В России перейдут на двухэтапную индексацию пенсий - 26.03.2025, ПРАЙМ

В России перейдут на двухэтапную индексацию пенсий

В России с 2026 года будет введена двухэтапная индексаций страховых пенсий. Об этом заявил глава правительства страны Михаил Мишустин в ходе выступления в... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T13:33+0300

2025-03-26T13:33+0300

2025-03-26T13:33+0300

экономика

россия

михаил мишустин

пенсии

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. В России с 2026 года будет введена двухэтапная индексаций страховых пенсий. Об этом заявил глава правительства страны Михаил Мишустин в ходе выступления в Государственной Думе с докладом о работе кабмина."С 2026 года, как по закону положено, перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий". - подчеркнул премьер-министр.Согласно новому подходу, начиная с 1 февраля страховые пенсии будут проиндексированы с учетом инфляции предыдущего года, а с 1 апреля - с учетом роста доходов Социального фонда. Такой шаг принят в соответствии с действующим законодательством. Он направлен на обеспечение достойного уровня пенсий населению России, учитывая финансовые возможности социального обеспечения.

https://1prime.ru/20250326/pensiya-856115060.html

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россия, михаил мишустин, пенсии