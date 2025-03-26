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Россиянам объяснили, как получить недоначисленную пенсию

Россиянам объяснили, как получить недоначисленную пенсию - 26.03.2025, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, как получить недоначисленную пенсию

Ошибки в начислении пенсии не часты, но все же вероятны. Как их вовремя распознать и исправить, агентству “Прайм” рассказала профессор кафедры государственных и | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T03:03+0300

2025-03-26T03:03+0300

2025-03-26T03:03+0300

индексация пенсий

пенсии

расчет пенсий

общество

юлия финогенова

социальный фонд

рэу им. г.в.плеханова

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Ошибки в начислении пенсии не часты, но все же вероятны. Как их вовремя распознать и исправить, агентству “Прайм” рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.Возможны несколько причин, по которой пенсия ранее могла быть недоначислена.1.Наличие неучтенного нестрахового стажа или его отдельных периодов до 2015 года при определении размера страховой пенсии. К нестраховому стажу относятся периоды, когда работодатель не уплачивал за работника страховые взносы, но по закону он имеет право на получение пенсионных коэффициентов.Чаще всего неучтенный стаж появляется за время работы в советское время, а также за периоды с 1991 по 2002 годы. Для подтверждения неучтенного стажа необходимы документы, получение и предоставление которых - обязанность пенсионера.К нестраховым периодам, например, относятся такие как:2. Появление документов, которые ранее не предоставлялись в Социальный фонд России (Пенсионный фонд РФ), но которые подтверждают наличие страхового стажа или размера доходов до 1 января 2002 года.3. Появление у пенсионера иждивенцев. Если у пенсионера появились ранее отсутствующие иждивенцы, например, был усыновлен внук, то ему положена увеличенная фиксированная часть пенсии. Иждивенцы – это лица, которых содержит пенсионер и которые не имеют иных источников дохода и не могут работать в силу следующих обстоятельств: возраст младше 18 лет; обучение по очной форме (до 23 лет); наличие инвалидности. Размер надбавки - 1/3 от фиксированной части пенсии за каждого иждивенца (но не более чем за трех 3-х иждивенцев).4. Смена региона проживания, сельские пенсии.В случае, если пенсионер переедет в районы Крайнего Севера или приравненные к ним районы, возможен перерасчет пенсии с учетом применяемого в этих районах районного коэффициента.Если гражданин проработал 15 или 20 лет, в зависимости от "северного" региона, а время уплаты страховых взносов за него работодателем составляло не менее 25 лет – для мужчин и 20 лет - для женщин, то фиксированная часть страховой пенсии у них может быть увеличена на 50% ( для проживающих на Крайнем Севере) и на 30% приравненных к ним территориях: Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Чукотский автономный округ и т.д.).С 2024 года для получения приведенных "северных" не требуется подача заявления в Социальный фонд РФ, но лишь при условии, что на лицевом счете гражданина информация о "северном" стаже имеется в полном объеме.Кроме того, если гражданин проработал не менее 30 календарных лет в сельской местности по установленной должности и специальности, относящейся к сельскому хозяйству, то он имеет право на 25-процентную доплату к фиксированной части пенсии. Доплата сохраняется, если человек переехал из сельской местности в город после назначения сельской пенсии.Во всех упомянутых случаях следует обращаться за перерасчетом в местное отделение СФР, предоставив подтверждающие документы.Как правило, за перерасчетом размера страховой пенсии обращаются те граждане, которым страховая пенсия была назначена до 2015 года, когда была введена новая пенсионная формула. После этого периода при расчете пенсии автоматически учитывается максимально выгодный вариант, заключила Финогенова.

https://1prime.ru/20250325/pensii-856064601.html

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индексация пенсий, пенсии, расчет пенсий, общество , юлия финогенова, социальный фонд, рэу им. г.в.плеханова