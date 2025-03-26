https://1prime.ru/20250326/pensiya-856115060.html

Мишустин сообщил об индексации социальных пенсий на 14,5%

Мишустин сообщил об индексации социальных пенсий на 14,5% - 26.03.2025, ПРАЙМ

Мишустин сообщил об индексации социальных пенсий на 14,5%

Социальные пенсии проиндексируют на 14,5% с 1 апреля, сказал глава кабмина РФ Михаил Мишустин. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T12:31+0300

2025-03-26T12:31+0300

2025-03-26T12:31+0300

экономика

госдума

михаил мишустин

пенсия

индексация пенсий

https://cdnn.1prime.ru/img/83864/44/838644460_0:273:3063:1996_1920x0_80_0_0_b872be889182f53c2ecbef2556948171.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Социальные пенсии проиндексируют на 14,5% с 1 апреля, сказал глава кабмина РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Уже с апреля – свыше 14,5% прибавят социальные пенсии. Мы внимательно следим, чтобы граждане своевременно получали положенные средства", - сказал глава кабмина. Кроме того, Мишустин отметил, что с 1 января текущего года страховые пенсии были увеличены на 7,3%, а затем по поручению президента была проведена дополнительная индексация, исходя из инфляции. "По этому показателю подняли военные пенсии, а также свыше 40 различных федеральных социальных пособий и выплат, возобновили и индексацию страховых пенсий для более чем 7,5 миллиона работающих пенсионеров", - добавил он.

https://1prime.ru/20250324/pensii-855996627.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, михаил мишустин, пенсия, индексация пенсий