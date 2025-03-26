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Мишустин сообщил об индексации социальных пенсий на 14,5% - 26.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин сообщил об индексации социальных пенсий на 14,5%
Мишустин сообщил об индексации социальных пенсий на 14,5% - 26.03.2025, ПРАЙМ
Мишустин сообщил об индексации социальных пенсий на 14,5%
Социальные пенсии проиндексируют на 14,5% с 1 апреля, сказал глава кабмина РФ Михаил Мишустин. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T12:31+0300
2025-03-26T12:31+0300
экономика
госдума
михаил мишустин
пенсия
индексация пенсий
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Социальные пенсии проиндексируют на 14,5% с 1 апреля, сказал глава кабмина РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Уже с апреля – свыше 14,5% прибавят социальные пенсии. Мы внимательно следим, чтобы граждане своевременно получали положенные средства", - сказал глава кабмина. Кроме того, Мишустин отметил, что с 1 января текущего года страховые пенсии были увеличены на 7,3%, а затем по поручению президента была проведена дополнительная индексация, исходя из инфляции. "По этому показателю подняли военные пенсии, а также свыше 40 различных федеральных социальных пособий и выплат, возобновили и индексацию страховых пенсий для более чем 7,5 миллиона работающих пенсионеров", - добавил он.
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госдума, михаил мишустин, пенсия, индексация пенсий
Экономика, Госдума, Михаил Мишустин, пенсия, индексация пенсий
12:31 26.03.2025
 
Мишустин сообщил об индексации социальных пенсий на 14,5%

Мишустин: с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,5%

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Социальные пенсии проиндексируют на 14,5% с 1 апреля, сказал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Уже с апреля – свыше 14,5% прибавят социальные пенсии. Мы внимательно следим, чтобы граждане своевременно получали положенные средства", - сказал глава кабмина.
Кроме того, Мишустин отметил, что с 1 января текущего года страховые пенсии были увеличены на 7,3%, а затем по поручению президента была проведена дополнительная индексация, исходя из инфляции. "По этому показателю подняли военные пенсии, а также свыше 40 различных федеральных социальных пособий и выплат, возобновили и индексацию страховых пенсий для более чем 7,5 миллиона работающих пенсионеров", - добавил он.
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ЭкономикаГосдумаМихаил Мишустинпенсияиндексация пенсий
 
 
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