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Франция, Италия и Испания не поддержали план "перевооружения Европы"

Франция, Италия и Испания не поддержали план "перевооружения Европы" - 26.03.2025, ПРАЙМ

Франция, Италия и Испания не поддержали план "перевооружения Европы"

Франция, Италия и Испания не поддерживают предложенный председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен план "перевооружения Европы", поскольку опасаются... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T14:01+0300

2025-03-26T14:01+0300

2025-03-26T14:01+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Франция, Италия и Испания не поддерживают предложенный председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен план "перевооружения Европы", поскольку опасаются увеличения своей задолженности, сообщает Politico со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.Ранее фон дер Ляйен предложила привлечь 800 миллиардов евро в течение четырех лет для реализации инициативы, при этом финансирование должно осуществляться за счет национальных бюджетов стран ЕС. В рамках этой стратегии Европейская комиссия планирует предоставить государствам-членам послабления в бюджетной политике, а также направить на оборонные нужды часть средств, ранее предназначенных для регионального развития.По информации издания, южноевропейские страны сомневаются в реалистичности таких мер и не готовы наращивать долговую нагрузку ради увеличения военного потенциала. Один из высокопоставленных дипломатов Евросоюза пояснил изданию, что для ряда государств повышение задолженности до столь высокого уровня является нежелательным и, возможно, даже невозможным шагом."Сопротивление, которое возглавляют Франция, Италия и Испания, представляет собой серьезное препятствие стремлению... фон дер Ляйен по укреплению военной автономии Европы", - отмечает Politico. По данным издания, власти Испании и Италии рассчитывают, что фон дер Ляйен смягчит свою позицию в отношении оборонных расходов к июньскому саммиту ЕС, поэтому пока воздерживаются от окончательного решения и "тянут время".Как подчеркнуло издание, подобная тупиковая ситуация может привести к срыву плана Брюсселя по отправке большей части вооружений на Украину.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые поставки оружия Киеву рассматриваются Россией как законные военные цели. В МИД также подчеркивали, что действия НАТО, связанные с передачей вооружений Украине, ведут к эскалации конфликта и ставят под угрозу возможность дипломатического урегулирования. В Кремле также отмечали, что милитаризация Украины за счет западных поставок лишь усугубляет ситуацию и не способствует переговорам. Кроме того, как заявлял Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в украинском конфликте не только за счет поставок оружия, но и посредством подготовки кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

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италия, франция, испания, урсула фон дер ляйен, ес, вооружение, politico, нато