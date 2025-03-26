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Песков отметил большой потенциал Арктики для России
Песков отметил большой потенциал Арктики для России - 26.03.2025, ПРАЙМ
Песков отметил большой потенциал Арктики для России
Потенциал Арктики огромен, частично он уже задействован в интересах россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T12:50+0300
2025-03-26T12:50+0300
2025-03-26T12:50+0300
политика
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международное сотрудничество
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Потенциал Арктики огромен, частично он уже задействован в интересах россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как отметил пресс-секретарь журналистам, работает Северный морской путь, а также Россия ведет активную разработку недр в арктической зоне.Кроме того, Песков отметил желание России сделать Арктику территорией международного сотрудничества и доверия."Арктика действительно требует международного сотрудничества, и это настоятельная потребность. Российская Федерация выступает за то, чтобы территория Арктики была территорией сотрудничества, взаимного доверия и сложения сил", - сказал Песков журналистам.
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арктика, дмитрий песков, россия, сотрудничество, международное сотрудничество
Политика, АРКТИКА, Дмитрий Песков, РОССИЯ, сотрудничество, международное сотрудничество
Песков отметил большой потенциал Арктики для России
Песков: работа Северного морского пути демонстрирует работу с потенциалом Арктики
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Потенциал Арктики огромен, частично он уже задействован в интересах россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как отметил пресс-секретарь журналистам, работает Северный морской путь, а также Россия ведет активную разработку недр в арктической зоне.
Кроме того, Песков отметил желание России сделать Арктику территорией международного сотрудничества и доверия.
"Арктика действительно требует международного сотрудничества, и это настоятельная потребность. Российская Федерация выступает за то, чтобы территория Арктики была территорией сотрудничества, взаимного доверия и сложения сил", - сказал Песков журналистам.
Российский рынок акций перешел к снижению после заявлений Пескова