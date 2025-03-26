https://1prime.ru/20250326/peskov-856115803.html

Песков отметил большой потенциал Арктики для России

Песков отметил большой потенциал Арктики для России - 26.03.2025, ПРАЙМ

Песков отметил большой потенциал Арктики для России

Потенциал Арктики огромен, частично он уже задействован в интересах россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T12:50+0300

2025-03-26T12:50+0300

2025-03-26T12:50+0300

политика

арктика

дмитрий песков

россия

сотрудничество

международное сотрудничество

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Потенциал Арктики огромен, частично он уже задействован в интересах россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как отметил пресс-секретарь журналистам, работает Северный морской путь, а также Россия ведет активную разработку недр в арктической зоне.Кроме того, Песков отметил желание России сделать Арктику территорией международного сотрудничества и доверия."Арктика действительно требует международного сотрудничества, и это настоятельная потребность. Российская Федерация выступает за то, чтобы территория Арктики была территорией сотрудничества, взаимного доверия и сложения сил", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20250325/aktsii-856083108.html

арктика

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арктика, дмитрий песков, россия, сотрудничество, международное сотрудничество