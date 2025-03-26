https://1prime.ru/20250326/peskov-856116374.html

Песков отметил важность соблюдения моратория на удары по энергосистемам

Песков отметил важность соблюдения моратория на удары по энергосистемам - 26.03.2025, ПРАЙМ

Песков отметил важность соблюдения моратория на удары по энергосистемам

Мораторий на удары по энергосистеме России и Украины должен безусловно соблюдаться. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T13:00+0300

2025-03-26T13:00+0300

2025-03-26T13:15+0300

политика

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Мораторий на удары по энергосистеме России и Украины должен безусловно соблюдаться. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Мы все-таки считаем, что этот мораторий (на удары по энергосистеме РФ и Украины - ред.) должен соблюдаться, безусловно", - отметил он в беседе с журналистами.Ранее Кремль опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.

https://1prime.ru/20250325/moratoriy-856100057.html

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россия, украина, дмитрий песков