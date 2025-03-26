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Песков отметил важность соблюдения моратория на удары по энергосистемам
Песков отметил важность соблюдения моратория на удары по энергосистемам - 26.03.2025, ПРАЙМ
Песков отметил важность соблюдения моратория на удары по энергосистемам
Мораторий на удары по энергосистеме России и Украины должен безусловно соблюдаться. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T13:00+0300
2025-03-26T13:00+0300
2025-03-26T13:15+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Мораторий на удары по энергосистеме России и Украины должен безусловно соблюдаться. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Мы все-таки считаем, что этот мораторий (на удары по энергосистеме РФ и Украины - ред.) должен соблюдаться, безусловно", - отметил он в беседе с журналистами.Ранее Кремль опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.
https://1prime.ru/20250325/moratoriy-856100057.html
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россия, украина, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
Песков отметил важность соблюдения моратория на удары по энергосистемам
Песков: мораторий на удары по энергосистеме России и Украины должен соблюдаться
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Мораторий на удары по энергосистеме России и Украины должен безусловно соблюдаться. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы все-таки считаем, что этот мораторий (на удары по энергосистеме РФ и Украины - ред.) должен соблюдаться, безусловно", - отметил он в беседе с журналистами.
Ранее Кремль опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.
В Кремле предупредили о последствиях нарушения моратория на удары