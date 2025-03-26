https://1prime.ru/20250326/peskov-856116957.html

Кремль намерен продолжить работу с США по черноморской инициативе

Кремль намерен продолжить работу с США по черноморской инициативе - 26.03.2025, ПРАЙМ

Кремль намерен продолжить работу с США по черноморской инициативе

Россия продолжит работу с США по реализации черноморской инициативы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T13:08+0300

2025-03-26T13:08+0300

2025-03-26T13:08+0300

политика

россия

сша

дмитрий песков

черное море

россельхозбанк

оон

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689973_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_24c644dc3878bf1ddd6a84e1856053d4.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россия продолжит работу с США по реализации черноморской инициативы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как сообщил Песков журналистам, черноморская инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий. "Фактически это те же условия, которые включала в себя черноморская инициатива, которая работала определенное время. Все условия выполнялись за исключением этих условий, которые касались российской стороны", - сказал Песков.Он также выразил надежду на то, что в ходе продолжения работы с американской стороной справедливость непременно восторжествует.На официальном сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. Согласно заявлению, российская и американская стороны договорились обеспечить реализацию черноморской инициативы, которая включает в себя обеспечение безопасности судоходства в Черном море, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Однако данная договоренность вступит в силу только после условий, в число которых входит снятие санкций с Россельхозбанка.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент России Владимир Путин подчеркнул невыполнение условий сделки в отношении России, несмотря на усилия ООН, поскольку на Западе не исполняли обязательства.

https://1prime.ru/20250326/peskov-856116374.html

сша

черное море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, дмитрий песков, черное море, россельхозбанк, оон, владимир путин