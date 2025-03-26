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Все бюджетные планы в России будут обеспечены, заявил Силуанов
Все бюджетные планы в России будут обеспечены, заявил Силуанов - 26.03.2025, ПРАЙМ
Все бюджетные планы в России будут обеспечены, заявил Силуанов
Минфин РФ рассчитывает на выполнение намеченных бюджетных планов в 2025 году, включая снижение дефицита бюджета, даже в случае снижения цен на нефть ниже... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T16:35+0300
2025-03-26T16:35+0300
2025-03-26T17:01+0300
экономика
антон силуанов
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ рассчитывает на выполнение намеченных бюджетных планов в 2025 году, включая снижение дефицита бюджета, даже в случае снижения цен на нефть ниже прогнозного уровня, поскольку нефтегазовый баланс бюджета РФ рассчитан "с запасом", заявил министр финансов Антон Силуанов."В этом году дефицит по планам значительно меньше, чем в прошлом году: это 1,7% ВВП в прошлом году и 0,5% ВВП в текущем году. Мы видим, что в этом году у нас есть изменение наших прогнозных данных, нефть чуть-чуть отличается, чуть пониже, курс покрепче. Но это не самое главное. Главное – все, что запланировано в бюджете для реализации национальных целей развития, для поддержки людей, для технологического стимула - все будет выполнено независимо от внешних условий и каких-либо других факторов. На это деньги есть", – сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".
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антон силуанов
Экономика, Антон Силуанов
Все бюджетные планы в России будут обеспечены, заявил Силуанов
Силуанов: бюджетные планы будут обеспечены независимо от курсовых изменений рубля
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ рассчитывает на выполнение намеченных бюджетных планов в 2025 году, включая снижение дефицита бюджета, даже в случае снижения цен на нефть ниже прогнозного уровня, поскольку нефтегазовый баланс бюджета РФ рассчитан "с запасом", заявил министр финансов Антон Силуанов.
"В этом году дефицит по планам значительно меньше, чем в прошлом году: это 1,7% ВВП в прошлом году и 0,5% ВВП в текущем году. Мы видим, что в этом году у нас есть изменение наших прогнозных данных, нефть чуть-чуть отличается, чуть пониже, курс покрепче. Но это не самое главное. Главное – все, что запланировано в бюджете для реализации национальных целей развития, для поддержки людей, для технологического стимула - все будет выполнено независимо от внешних условий и каких-либо других факторов. На это деньги есть", – сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".
Минфин может изучить отмену НДПИ для редких металлов