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"Делимобиль" упростил механизм междугородних поездок по России - 26.03.2025, ПРАЙМ
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"Делимобиль" упростил механизм междугородних поездок по России
"Делимобиль" упростил механизм междугородних поездок по России - 26.03.2025, ПРАЙМ
"Делимобиль" упростил механизм междугородних поездок по России
Сервис каршеринга "Делимобиль" упростил механизм междугородних поездок по России: пользователи смогут начать аренду в одном городе, а завершить в другом,... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T09:44+0300
2025-03-26T09:44+0300
бизнес
россия
делимобиль
поездки
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Сервис каршеринга "Делимобиль" упростил механизм междугородних поездок по России: пользователи смогут начать аренду в одном городе, а завершить в другом, сообщили в пресс-службе сервиса. "Пользователи "Делимобиля" смогут завершать аренду в другом городе без дополнительных комиссий. Стоимость поездки стартует от 3 500 рублей… Пользователи смогут совершать поездки между городами и завершать аренду в них без дополнительных комиссий и возврата в город старта, как это обычно устроено в сервисах аренды", - говорится в сообщении. Тариф "Межгород" на старте работы будет доступен по направлениям туда-обратно из Москвы в Санкт-Петербург, Тулу, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Сочи. В дальнейшем будут доступны маршруты Ростов-на-Дону - Сочи, Нижний Новгород - Казань, Казань - Уфа, Пермь- Екатеринбург, Казань - Самара, Самара - Уфа, Казань - Пермь, Сочи - Санкт-Петербург, Москва - Екатеринбург, Москва - Пермь, Москва - Самара. В пресс-службе объяснили актуальность такого тарифа развитием внутреннего туризма и ростом интереса пользователей к длительным арендам от одного дня. "Количество таких поездок выросло по итогам 2024 года на 70% год к году и заняло долю около 20% от всех бронирований в сервисе", - уточнили в "Делимобиле". "На первом этапе для междугородних поездок будут доступны JaecooJ7, Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, Toyota RAV4 и другие. В дальнейшем для поездок по междугороднему тарифу будут добавляться новые автомобили и категории", - добавили в пресс-службе. "Мы рассчитываем, что ежемесячно пользователи будут совершать тысячи междугородних поездок, а пик спроса придется на летние месяцы… Со временем мы расширим количество направлений, чтобы предоставить удобный сервис как можно большему числу наших пользователей", - приводятся в сообщении слова директора "Делимобиля" по стратегии и росту Андрея Крупнова.
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бизнес, россия, делимобиль, поездки
Бизнес, РОССИЯ, Делимобиль, поездки
09:44 26.03.2025
 
"Делимобиль" упростил механизм междугородних поездок по России

"Делимобиль": водители смогут арендовать авто в одном городе, а вернуть его в другом

© РИА Новости . Владимир Баранов | Перейти в медиабанкАвтомобиль сервиса каршеринга "Делимобиль"
Автомобиль сервиса каршеринга Делимобиль - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Владимир Баранов
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Сервис каршеринга "Делимобиль" упростил механизм междугородних поездок по России: пользователи смогут начать аренду в одном городе, а завершить в другом, сообщили в пресс-службе сервиса.
"Пользователи "Делимобиля" смогут завершать аренду в другом городе без дополнительных комиссий. Стоимость поездки стартует от 3 500 рублей… Пользователи смогут совершать поездки между городами и завершать аренду в них без дополнительных комиссий и возврата в город старта, как это обычно устроено в сервисах аренды", - говорится в сообщении.
Тариф "Межгород" на старте работы будет доступен по направлениям туда-обратно из Москвы в Санкт-Петербург, Тулу, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Сочи. В дальнейшем будут доступны маршруты Ростов-на-Дону - Сочи, Нижний Новгород - Казань, Казань - Уфа, Пермь- Екатеринбург, Казань - Самара, Самара - Уфа, Казань - Пермь, Сочи - Санкт-Петербург, Москва - Екатеринбург, Москва - Пермь, Москва - Самара.
В пресс-службе объяснили актуальность такого тарифа развитием внутреннего туризма и ростом интереса пользователей к длительным арендам от одного дня. "Количество таких поездок выросло по итогам 2024 года на 70% год к году и заняло долю около 20% от всех бронирований в сервисе", - уточнили в "Делимобиле".
"На первом этапе для междугородних поездок будут доступны JaecooJ7, Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, Toyota RAV4 и другие. В дальнейшем для поездок по междугороднему тарифу будут добавляться новые автомобили и категории", - добавили в пресс-службе.
"Мы рассчитываем, что ежемесячно пользователи будут совершать тысячи междугородних поездок, а пик спроса придется на летние месяцы… Со временем мы расширим количество направлений, чтобы предоставить удобный сервис как можно большему числу наших пользователей", - приводятся в сообщении слова директора "Делимобиля" по стратегии и росту Андрея Крупнова.
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