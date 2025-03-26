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"Делимобиль" упростил механизм междугородних поездок по России

"Делимобиль" упростил механизм междугородних поездок по России - 26.03.2025, ПРАЙМ

"Делимобиль" упростил механизм междугородних поездок по России

Сервис каршеринга "Делимобиль" упростил механизм междугородних поездок по России: пользователи смогут начать аренду в одном городе, а завершить в другом,... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T09:44+0300

2025-03-26T09:44+0300

2025-03-26T09:44+0300

бизнес

россия

делимобиль

поездки

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Сервис каршеринга "Делимобиль" упростил механизм междугородних поездок по России: пользователи смогут начать аренду в одном городе, а завершить в другом, сообщили в пресс-службе сервиса. "Пользователи "Делимобиля" смогут завершать аренду в другом городе без дополнительных комиссий. Стоимость поездки стартует от 3 500 рублей… Пользователи смогут совершать поездки между городами и завершать аренду в них без дополнительных комиссий и возврата в город старта, как это обычно устроено в сервисах аренды", - говорится в сообщении. Тариф "Межгород" на старте работы будет доступен по направлениям туда-обратно из Москвы в Санкт-Петербург, Тулу, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Сочи. В дальнейшем будут доступны маршруты Ростов-на-Дону - Сочи, Нижний Новгород - Казань, Казань - Уфа, Пермь- Екатеринбург, Казань - Самара, Самара - Уфа, Казань - Пермь, Сочи - Санкт-Петербург, Москва - Екатеринбург, Москва - Пермь, Москва - Самара. В пресс-службе объяснили актуальность такого тарифа развитием внутреннего туризма и ростом интереса пользователей к длительным арендам от одного дня. "Количество таких поездок выросло по итогам 2024 года на 70% год к году и заняло долю около 20% от всех бронирований в сервисе", - уточнили в "Делимобиле". "На первом этапе для междугородних поездок будут доступны JaecooJ7, Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, Toyota RAV4 и другие. В дальнейшем для поездок по междугороднему тарифу будут добавляться новые автомобили и категории", - добавили в пресс-службе. "Мы рассчитываем, что ежемесячно пользователи будут совершать тысячи междугородних поездок, а пик спроса придется на летние месяцы… Со временем мы расширим количество направлений, чтобы предоставить удобный сервис как можно большему числу наших пользователей", - приводятся в сообщении слова директора "Делимобиля" по стратегии и росту Андрея Крупнова.

https://1prime.ru/20250326/avto-856107445.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, делимобиль, поездки