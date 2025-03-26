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Полиция разогнала протестующих у префектуры центрального района Стамбула

Полиция разогнала протестующих у префектуры центрального района Стамбула - 26.03.2025, ПРАЙМ

Полиция разогнала протестующих у префектуры центрального района Стамбула

Полиция разогнала группу протестующих у префектуры центрального района Шишли в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T00:01+0300

2025-03-26T00:01+0300

2025-03-26T00:01+0300

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СТАМБУЛ, 25 мар - ПРАЙМ. Полиция разогнала группу протестующих у префектуры центрального района Шишли в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Демонстрация, состоящая в основном из молодежи, прошла от причала Бешикташ до района Шишли, протестуя против назначения исполняющего обязанности префекта района Шишли вместо арестованного Ресула Шахана и ареста мэра Стамбула. Полиция перекрыла ряд улиц у префектуры. Полиция на протяжении полутора часов неоднократно призывала протестующих мирно разойтись, предоставив выходы, но часть протестующих ответила отказом. Около 22.30 (совпадает с мск) после "финального" предупреждения полицейские стали вытеснять протестующих при поддержке автомобилей с водометами. Толпа довольно быстро разошлась по окрестным улицам, а ожидавшие у барьеров жители района смогли вернуться домой. Основной митинг оппозиции прошел на площади Сарачхане примерно в шести километрах от Шишли, в целом же в городе запрещены любые демонстрации. Число задержанных участников незаконных акций протеста в поддержку арестованного мэра Стамбула превысило 1,4 тысячи человек, сообщил во вторник министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Арестованы 172 человека в связи с незаконными акциями в Стамбуле, сообщили турецкие СМИ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне акций протеста в стране ранее призвал оппозицию "не играть на нервах" турецкого народа. Стамбульский суд Чаглаян 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщили в воскресенье турецкие СМИ. Вместе с Имамоглу арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии, всего по делу о коррупции проходят более 90 человек. Генпрокуратура Стамбула в свою очередь намерена обжаловать решение отказать в аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила ранее газета Sabah. Имамоглу и другие обвиняемые имеют право на апелляцию. МВД Турции информировало, что Имамоглу временно отстранен от исполнения обязанностей мэра, 26 марта совет мэрии определит исполняющего обязанности главы города.

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