Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше оценили запасы боеприпасов на случай войны - 26.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250326/polsha-856112096.html
В Польше оценили запасы боеприпасов на случай войны
В Польше оценили запасы боеприпасов на случай войны - 26.03.2025, ПРАЙМ
В Польше оценили запасы боеприпасов на случай войны
Польша имеет запас боеприпасов на одну-две недели войны, заявил глава Бюро национальной безопасности республики Дариуш Луковский. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T11:25+0300
2025-03-26T11:25+0300
вооружения
польша
боеприпасы
оборона
вооружение
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
ВАРШАВА, 26 мар - ПРАЙМ. Польша имеет запас боеприпасов на одну-две недели войны, заявил глава Бюро национальной безопасности республики Дариуш Луковский. "Я думаю, что в зависимости от того, как ведутся бои, оборону можно было бы вести в течение недели или двух, при сегодняшнем уровне запасов", - сказал Луковский, отвечая в эфире телеканала Polsat об уровне запасов боеприпасов в польской армии. При этом он отметил, что меньше всего боеприпасов накоплено для старых образцов вооружения. "Нельзя сказать, что во всех видах боевых средств у нас одинаковая ситуация. Это зависит от того, о каких боевых средствах идет речь, к какой технике. Это в основном касается той области устаревшей техники, для которой мы часто уже не производим боевых средств, а потому располагаем тем, что накопили много лет назад", - добавил Луковский. Ранее сообщалось, что Польша испытывает проблемы с боеприпасами, в основном это касалось снарядов калибра 152 миллиметра. В настоящее время власти страны рассматривают возможность строительства специальной фабрики по производству снарядов.
https://1prime.ru/20250324/polsha-856050476.html
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_dd2b6ec047df965876a904cb672aec21.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, боеприпасы, оборона, вооружение
Вооружения, ПОЛЬША, Боеприпасы, оборона, вооружение
11:25 26.03.2025
 
В Польше оценили запасы боеприпасов на случай войны

Бюро нацбезопасности Польши: страна имеет боеприпасы на одну-две недели войны

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 26 мар - ПРАЙМ. Польша имеет запас боеприпасов на одну-две недели войны, заявил глава Бюро национальной безопасности республики Дариуш Луковский.
"Я думаю, что в зависимости от того, как ведутся бои, оборону можно было бы вести в течение недели или двух, при сегодняшнем уровне запасов", - сказал Луковский, отвечая в эфире телеканала Polsat об уровне запасов боеприпасов в польской армии.
При этом он отметил, что меньше всего боеприпасов накоплено для старых образцов вооружения. "Нельзя сказать, что во всех видах боевых средств у нас одинаковая ситуация. Это зависит от того, о каких боевых средствах идет речь, к какой технике. Это в основном касается той области устаревшей техники, для которой мы часто уже не производим боевых средств, а потому располагаем тем, что накопили много лет назад", - добавил Луковский.
Ранее сообщалось, что Польша испытывает проблемы с боеприпасами, в основном это касалось снарядов калибра 152 миллиметра. В настоящее время власти страны рассматривают возможность строительства специальной фабрики по производству снарядов.
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
Польша начала строительство крупнейшего в Европе хранилища электроэнергии
24 марта, 13:23
 
ВооруженияПОЛЬШАБоеприпасыоборонавооружение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала