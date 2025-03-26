https://1prime.ru/20250326/polsha-856112096.html

В Польше оценили запасы боеприпасов на случай войны

В Польше оценили запасы боеприпасов на случай войны - 26.03.2025, ПРАЙМ

В Польше оценили запасы боеприпасов на случай войны

Польша имеет запас боеприпасов на одну-две недели войны, заявил глава Бюро национальной безопасности республики Дариуш Луковский. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T11:25+0300

2025-03-26T11:25+0300

2025-03-26T11:25+0300

вооружения

польша

боеприпасы

оборона

вооружение

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg

ВАРШАВА, 26 мар - ПРАЙМ. Польша имеет запас боеприпасов на одну-две недели войны, заявил глава Бюро национальной безопасности республики Дариуш Луковский. "Я думаю, что в зависимости от того, как ведутся бои, оборону можно было бы вести в течение недели или двух, при сегодняшнем уровне запасов", - сказал Луковский, отвечая в эфире телеканала Polsat об уровне запасов боеприпасов в польской армии. При этом он отметил, что меньше всего боеприпасов накоплено для старых образцов вооружения. "Нельзя сказать, что во всех видах боевых средств у нас одинаковая ситуация. Это зависит от того, о каких боевых средствах идет речь, к какой технике. Это в основном касается той области устаревшей техники, для которой мы часто уже не производим боевых средств, а потому располагаем тем, что накопили много лет назад", - добавил Луковский. Ранее сообщалось, что Польша испытывает проблемы с боеприпасами, в основном это касалось снарядов калибра 152 миллиметра. В настоящее время власти страны рассматривают возможность строительства специальной фабрики по производству снарядов.

https://1prime.ru/20250324/polsha-856050476.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, боеприпасы, оборона, вооружение