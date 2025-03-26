https://1prime.ru/20250326/polsha-856112096.html
В Польше оценили запасы боеприпасов на случай войны
В Польше оценили запасы боеприпасов на случай войны - 26.03.2025, ПРАЙМ
В Польше оценили запасы боеприпасов на случай войны
Польша имеет запас боеприпасов на одну-две недели войны, заявил глава Бюро национальной безопасности республики Дариуш Луковский. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T11:25+0300
2025-03-26T11:25+0300
2025-03-26T11:25+0300
вооружения
польша
боеприпасы
оборона
вооружение
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ВАРШАВА, 26 мар - ПРАЙМ. Польша имеет запас боеприпасов на одну-две недели войны, заявил глава Бюро национальной безопасности республики Дариуш Луковский. "Я думаю, что в зависимости от того, как ведутся бои, оборону можно было бы вести в течение недели или двух, при сегодняшнем уровне запасов", - сказал Луковский, отвечая в эфире телеканала Polsat об уровне запасов боеприпасов в польской армии. При этом он отметил, что меньше всего боеприпасов накоплено для старых образцов вооружения. "Нельзя сказать, что во всех видах боевых средств у нас одинаковая ситуация. Это зависит от того, о каких боевых средствах идет речь, к какой технике. Это в основном касается той области устаревшей техники, для которой мы часто уже не производим боевых средств, а потому располагаем тем, что накопили много лет назад", - добавил Луковский. Ранее сообщалось, что Польша испытывает проблемы с боеприпасами, в основном это касалось снарядов калибра 152 миллиметра. В настоящее время власти страны рассматривают возможность строительства специальной фабрики по производству снарядов.
https://1prime.ru/20250324/polsha-856050476.html
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польша, боеприпасы, оборона, вооружение
Вооружения, ПОЛЬША, Боеприпасы, оборона, вооружение
В Польше оценили запасы боеприпасов на случай войны
Бюро нацбезопасности Польши: страна имеет боеприпасы на одну-две недели войны
ВАРШАВА, 26 мар - ПРАЙМ. Польша имеет запас боеприпасов на одну-две недели войны, заявил глава Бюро национальной безопасности республики Дариуш Луковский.
"Я думаю, что в зависимости от того, как ведутся бои, оборону можно было бы вести в течение недели или двух, при сегодняшнем уровне запасов", - сказал Луковский, отвечая в эфире телеканала Polsat об уровне запасов боеприпасов в польской армии.
При этом он отметил, что меньше всего боеприпасов накоплено для старых образцов вооружения. "Нельзя сказать, что во всех видах боевых средств у нас одинаковая ситуация. Это зависит от того, о каких боевых средствах идет речь, к какой технике. Это в основном касается той области устаревшей техники, для которой мы часто уже не производим боевых средств, а потому располагаем тем, что накопили много лет назад", - добавил Луковский.
Ранее сообщалось, что Польша испытывает проблемы с боеприпасами, в основном это касалось снарядов калибра 152 миллиметра. В настоящее время власти страны рассматривают возможность строительства специальной фабрики по производству снарядов.
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