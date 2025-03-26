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СМИ: Канада и Индия хотят перезапустить отношения на фоне угрозы пошлин США - 26.03.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Канада и Индия хотят перезапустить отношения на фоне угрозы пошлин США
СМИ: Канада и Индия хотят перезапустить отношения на фоне угрозы пошлин США - 26.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: Канада и Индия хотят перезапустить отношения на фоне угрозы пошлин США
Канада и Индия пытаются перезапустить двусторонние отношения на фоне угрозы пошлин в отношении двух стран со стороны США, передает агентство Блумберг со ссылкой | 26.03.2025, ПРАЙМ
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индия
канада
пошлины
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Канада и Индия пытаются перезапустить двусторонние отношения на фоне угрозы пошлин в отношении двух стран со стороны США, передает агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с вопросом. "Канада и Индия предпринимают шаги, чтобы охладить эскалацию дипломатической напряженности… обе стороны хотят усилить торговые отношения, чтобы противостоять угрозам пошлин США", - пишет агентство. Отмечается, что страны рассматривают взаимную отправку дипломатических посланников после высылок в прошлом году на фоне скандала вокруг убийства активиста из общины сикхов в Канаде. По данным агентства, глава канадской разведки Даниэль Роджерс поучаствовал во встрече представителей спецслужб в Нью-Дели на прошлой неделе. Кроме того, как указывает агентство, премьер-министр Индии Нарендра Моди может встретиться со своим канадским коллегой на полях саммита "большой семерки" в Альберте в июне.
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индия, канада, пошлины
ИНДИЯ, КАНАДА, пошлины
10:24 26.03.2025 (обновлено: 10:25 26.03.2025)
 
СМИ: Канада и Индия хотят перезапустить отношения на фоне угрозы пошлин США

Bloomberg: Канада и Индия пытаются перезапустить отношения на фоне пошлин США

© AFP / Geoff RobinsЗдание парламента Канады в Оттаве
Здание парламента Канады в Оттаве - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© AFP / Geoff Robins
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Канада и Индия пытаются перезапустить двусторонние отношения на фоне угрозы пошлин в отношении двух стран со стороны США, передает агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.
"Канада и Индия предпринимают шаги, чтобы охладить эскалацию дипломатической напряженности… обе стороны хотят усилить торговые отношения, чтобы противостоять угрозам пошлин США", - пишет агентство.
Отмечается, что страны рассматривают взаимную отправку дипломатических посланников после высылок в прошлом году на фоне скандала вокруг убийства активиста из общины сикхов в Канаде.
По данным агентства, глава канадской разведки Даниэль Роджерс поучаствовал во встрече представителей спецслужб в Нью-Дели на прошлой неделе.
Кроме того, как указывает агентство, премьер-министр Индии Нарендра Моди может встретиться со своим канадским коллегой на полях саммита "большой семерки" в Альберте в июне.
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