https://1prime.ru/20250326/poshliny-856110308.html
СМИ: Канада и Индия хотят перезапустить отношения на фоне угрозы пошлин США
СМИ: Канада и Индия хотят перезапустить отношения на фоне угрозы пошлин США - 26.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: Канада и Индия хотят перезапустить отношения на фоне угрозы пошлин США
Канада и Индия пытаются перезапустить двусторонние отношения на фоне угрозы пошлин в отношении двух стран со стороны США, передает агентство Блумберг со ссылкой | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T10:24+0300
2025-03-26T10:24+0300
2025-03-26T10:25+0300
индия
канада
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/82707/86/827078687_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_82bab257a1681fa777cd876678339395.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Канада и Индия пытаются перезапустить двусторонние отношения на фоне угрозы пошлин в отношении двух стран со стороны США, передает агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с вопросом. "Канада и Индия предпринимают шаги, чтобы охладить эскалацию дипломатической напряженности… обе стороны хотят усилить торговые отношения, чтобы противостоять угрозам пошлин США", - пишет агентство. Отмечается, что страны рассматривают взаимную отправку дипломатических посланников после высылок в прошлом году на фоне скандала вокруг убийства активиста из общины сикхов в Канаде. По данным агентства, глава канадской разведки Даниэль Роджерс поучаствовал во встрече представителей спецслужб в Нью-Дели на прошлой неделе. Кроме того, как указывает агентство, премьер-министр Индии Нарендра Моди может встретиться со своим канадским коллегой на полях саммита "большой семерки" в Альберте в июне.
https://1prime.ru/20250326/med-856108610.html
индия
канада
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82707/86/827078687_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_1a6265ba0c76009d7ba7750fae3312a7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, канада, пошлины
СМИ: Канада и Индия хотят перезапустить отношения на фоне угрозы пошлин США
Bloomberg: Канада и Индия пытаются перезапустить отношения на фоне пошлин США
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ.
Канада и Индия пытаются перезапустить двусторонние отношения на фоне угрозы пошлин в отношении двух стран со стороны США, передает
агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.
"Канада и Индия предпринимают шаги, чтобы охладить эскалацию дипломатической напряженности… обе стороны хотят усилить торговые отношения, чтобы противостоять угрозам пошлин США", - пишет агентство.
Отмечается, что страны рассматривают взаимную отправку дипломатических посланников после высылок в прошлом году на фоне скандала вокруг убийства активиста из общины сикхов в Канаде.
По данным агентства, глава канадской разведки Даниэль Роджерс поучаствовал во встрече представителей спецслужб в Нью-Дели на прошлой неделе.
Кроме того, как указывает агентство, премьер-министр Индии Нарендра Моди может встретиться со своим канадским коллегой на полях саммита "большой семерки" в Альберте в июне.
Медь дорожает в среду после новостей о введении США пошлин на этот металл