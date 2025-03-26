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СМИ: Канада и Индия хотят перезапустить отношения на фоне угрозы пошлин США

СМИ: Канада и Индия хотят перезапустить отношения на фоне угрозы пошлин США - 26.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: Канада и Индия хотят перезапустить отношения на фоне угрозы пошлин США

Канада и Индия пытаются перезапустить двусторонние отношения на фоне угрозы пошлин в отношении двух стран со стороны США, передает агентство Блумберг со ссылкой | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T10:24+0300

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2025-03-26T10:25+0300

индия

канада

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Канада и Индия пытаются перезапустить двусторонние отношения на фоне угрозы пошлин в отношении двух стран со стороны США, передает агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с вопросом. "Канада и Индия предпринимают шаги, чтобы охладить эскалацию дипломатической напряженности… обе стороны хотят усилить торговые отношения, чтобы противостоять угрозам пошлин США", - пишет агентство. Отмечается, что страны рассматривают взаимную отправку дипломатических посланников после высылок в прошлом году на фоне скандала вокруг убийства активиста из общины сикхов в Канаде. По данным агентства, глава канадской разведки Даниэль Роджерс поучаствовал во встрече представителей спецслужб в Нью-Дели на прошлой неделе. Кроме того, как указывает агентство, премьер-министр Индии Нарендра Моди может встретиться со своим канадским коллегой на полях саммита "большой семерки" в Альберте в июне.

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индия

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индия, канада, пошлины