https://1prime.ru/20250326/premer-856102899.html
Британский премьер не ответил на вопрос о "черноморской сделке" с США
Британский премьер не ответил на вопрос о "черноморской сделке" с США - 26.03.2025, ПРАЙМ
Британский премьер не ответил на вопрос о "черноморской сделке" с США
Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера ушел от ответа на вопрос, намерен ли Лондон смягчить санкции, наложенные на Россию, на фоне... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T01:29+0300
2025-03-26T01:29+0300
2025-03-26T01:29+0300
экономика
мировая экономика
россия
запад
сша
рф
кир стармер
владимир путин
россельхозбанк
sky news
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856102899.jpg?1742941742
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера ушел от ответа на вопрос, намерен ли Лондон смягчить санкции, наложенные на Россию, на фоне заявления Кремля о готовности заключить "черноморскую сделку" с США при условии снятия Штатами санкций с Россельхозбанка.
На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов. В заявлении подчеркивается, что договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
"Наша позиция на данный момент такова, что мы, очевидно, надеемся на прогресс... Мы внимательно следим за развитием событий", - приводит телеканал Sky News слова представителя британского премьера в ответ на соответствующий вопрос.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
запад
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, запад, сша, рф, кир стармер, владимир путин, россельхозбанк, sky news, ес
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, США, РФ, Кир Стармер, Владимир Путин, Россельхозбанк, Sky News, ЕС
Британский премьер не ответил на вопрос о "черноморской сделке" с США
Британский премьер Стармера не ответил на вопрос о смягчении санкций против России
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера ушел от ответа на вопрос, намерен ли Лондон смягчить санкции, наложенные на Россию, на фоне заявления Кремля о готовности заключить "черноморскую сделку" с США при условии снятия Штатами санкций с Россельхозбанка.
На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов. В заявлении подчеркивается, что договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
"Наша позиция на данный момент такова, что мы, очевидно, надеемся на прогресс... Мы внимательно следим за развитием событий", - приводит телеканал Sky News слова представителя британского премьера в ответ на соответствующий вопрос.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.