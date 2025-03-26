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Россия готова к совместным проектам с США, заявил Патрушев - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Россия готова к совместным проектам с США, заявил Патрушев
Россия готова к совместным проектам с США, заявил Патрушев - 26.03.2025, ПРАЙМ
Россия готова к совместным проектам с США, заявил Патрушев
Россия готова выполнять совместные взаимовыгодные проекты с США, но все будет зависеть от интереса и желания американской стороны, заявил помощник президента РФ | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T16:26+0300
2025-03-26T16:26+0300
политика
россия
сша
николай патрушев
проекты
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МУРМАНСК, 26 мар - ПРАЙМ. Россия готова выполнять совместные взаимовыгодные проекты с США, но все будет зависеть от интереса и желания американской стороны, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. "Все будет зависеть от того интереса, которые американцы будут проявлять", - сказал Патрушев журналистам, отвечая на вопрос о возможном сотрудничестве России и США.Как отметил Патрушев, Россия никогда никого не выгоняла и всегда выражала готовность к сотрудничеству. Он также добавил, что на данный момент уже есть интересные проекты, которые были бы полезны как для российской, так и американской сторон, но возможность совместной работы над ними зависит только от заинтересованности США в развитии отношений с Россией.
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россия, сша, николай патрушев, проекты
Политика, РОССИЯ, США, Николай Патрушев, проекты
16:26 26.03.2025
 
Россия готова к совместным проектам с США, заявил Патрушев

Патрушев: вопрос совместных с США проектов зависит от американской стороны

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВстреча секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ
Встреча секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МУРМАНСК, 26 мар - ПРАЙМ. Россия готова выполнять совместные взаимовыгодные проекты с США, но все будет зависеть от интереса и желания американской стороны, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.
"Все будет зависеть от того интереса, которые американцы будут проявлять", - сказал Патрушев журналистам, отвечая на вопрос о возможном сотрудничестве России и США.
Как отметил Патрушев, Россия никогда никого не выгоняла и всегда выражала готовность к сотрудничеству. Он также добавил, что на данный момент уже есть интересные проекты, которые были бы полезны как для российской, так и американской сторон, но возможность совместной работы над ними зависит только от заинтересованности США в развитии отношений с Россией.
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Патрушев рассказал о планах по наращиванию производства минудобрений
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ПолитикаРОССИЯСШАНиколай Патрушевпроекты
 
 
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