https://1prime.ru/20250326/promyshlennost-856117830.html
Мишустин оценил динамику роста промышленности России
Мишустин оценил динамику роста промышленности России - 26.03.2025, ПРАЙМ
Мишустин оценил динамику роста промышленности России
Промышленность России уже не первый год демонстрирует хорошую динамику, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T13:29+0300
2025-03-26T13:29+0300
2025-03-26T13:29+0300
экономика
россия
промышленность
михаил мишустин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/07/854757068_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_95a28d3c8c2c73cd8df1fac154e6d73f.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Промышленность России уже не первый год демонстрирует хорошую динамику, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году. "Наша промышленность уже не первый год демонстрирует хорошую динамику. По итогам 2024 года она прибавила 4,6%. Во многом благодаря обрабатывающему сектору, где выпуск увеличился на 8,5%. Значительный вклад в этот результат внесло машиностроение. Оно нарастило свои объемы высокотехнологичной продукции почти на 20%. Практически все другие направления также уверенно завершили этот год. В металлургическом комплексе рост составил примерно 8%", - сказал Мишустин. Кроме того, он отметил, что неплохую динамику показала химическая промышленность. Темпы увеличения производства лекарственных средств и медицинских материалов достигли 18%, а также значительно выросли показатели по отгрузке компьютеров, электронных и оптических изделий. "Важно, что в укреплении потенциала российской промышленности активно участвуют предприниматели. За последние пять лет бизнес увеличил объем инвестиций в основной капитал в обрабатывающих отраслях на 40%. Их существенный рост отмечен, например, в таких стратегических важных сферах – как автопром, радиоэлектроника", - добавил Мишустин. По его словам, для всей промышленности базовая отрасль – это станкоинструментальная. Так, в 2024 году в Челябинске было запущено первое в России крупное предприятие по выпуску универсальных промышленных роботов-манипуляторов, которые способны обслуживать токарные и фрезерные станки или загружать прессы для горячей штамповки. Для обеспечения системной поддержки этого направления, с января стартовал нацпроект технологического лидерства "Средства производства и автоматизации", уточнил Мишустин.
https://1prime.ru/20250326/ekonomika-856115928.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/07/854757068_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c3f95d7a724cf600208d574bba64e7fd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, промышленность, михаил мишустин, госдума
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, Михаил Мишустин, Госдума
Мишустин оценил динамику роста промышленности России
Мишустин: промышленность России демонстрирует хорошую динамику
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Промышленность России уже не первый год демонстрирует хорошую динамику, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году.
"Наша промышленность уже не первый год демонстрирует хорошую динамику. По итогам 2024 года она прибавила 4,6%. Во многом благодаря обрабатывающему сектору, где выпуск увеличился на 8,5%. Значительный вклад в этот результат внесло машиностроение. Оно нарастило свои объемы высокотехнологичной продукции почти на 20%. Практически все другие направления также уверенно завершили этот год. В металлургическом комплексе рост составил примерно 8%", - сказал Мишустин.
Кроме того, он отметил, что неплохую динамику показала химическая промышленность. Темпы увеличения производства лекарственных средств и медицинских материалов достигли 18%, а также значительно выросли показатели по отгрузке компьютеров, электронных и оптических изделий.
"Важно, что в укреплении потенциала российской промышленности активно участвуют предприниматели. За последние пять лет бизнес увеличил объем инвестиций в основной капитал в обрабатывающих отраслях на 40%. Их существенный рост отмечен, например, в таких стратегических важных сферах – как автопром, радиоэлектроника", - добавил Мишустин.
По его словам, для всей промышленности базовая отрасль – это станкоинструментальная. Так, в 2024 году в Челябинске было запущено первое в России крупное предприятие по выпуску универсальных промышленных роботов-манипуляторов, которые способны обслуживать токарные и фрезерные станки или загружать прессы для горячей штамповки. Для обеспечения системной поддержки этого направления, с января стартовал нацпроект технологического лидерства "Средства производства и автоматизации", уточнил Мишустин.
Мишустин назвал условие сильной и устойчивой экономики