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Промышленность России в феврале выросла на 0,2% в годовом выражении - 26.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250326/promyshlennost-856134867.html
Промышленность России в феврале выросла на 0,2% в годовом выражении
Промышленность России в феврале выросла на 0,2% в годовом выражении - 26.03.2025, ПРАЙМ
Промышленность России в феврале выросла на 0,2% в годовом выражении
Промышленное производство в России в феврале замедлило рост до 0,2% в годовом выражении с 2,2% в январе, а в месячном - снизилось на 0,4%, свидетельствуют... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T19:11+0300
2025-03-26T19:11+0300
экономика
промышленность
россия
росстат
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Промышленное производство в России в феврале замедлило рост до 0,2% в годовом выражении с 2,2% в январе, а в месячном - снизилось на 0,4%, свидетельствуют данные Росстата. "Индекс промышленного производства составил: в феврале 2025 года по сравнению с февралем 2024 года - 100,2%, по сравнению с январем 2025 года – 99,6%", - говорится в публикации. С исключением сезонного и календарного факторов промышленное производство в феврале выросло на 0,4%. За январь-февраль промышленность показала рост на 1,2% в годовом выражении. Согласно данным статистического ведомства, в сфере добычи полезных ископаемых промпроизводство в феврале снизилось на 4,9% в годовом выражении после снижения на 2,1% в январе; за январь-февраль спад составил 3,5%. Обрабатывающая промышленность в феврале замедлила рост до 3,2% в годовом выражении с 7% в январе; за два месяца продемонстрировала рост на 5% к аналогичному периоду 2024 года. Производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в феврале замедлило спад до 3% с 6,4% в январе; за январь-февраль – снизилось на 4,8% в годовом выражении. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов производство в феврале в годовом выражении снизилось на 1,8% после роста на 3,2% в январе; за первые два месяца – выросло на 0,6% к январю-февралю прошлого года. В 2024 году промышленное производство в России выросло на 4,6%.
https://1prime.ru/20250326/rosstat-856134005.html
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промышленность, россия, росстат
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, Росстат
19:11 26.03.2025
 
Промышленность России в феврале выросла на 0,2% в годовом выражении

Росстат: промышленность России в феврале выросла на 0,2% в годовом выражении

© РИА Новости . Михаил Голенков | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей китайской марки BAIС
Производство автомобилей китайской марки BAIС - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Михаил Голенков
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Промышленное производство в России в феврале замедлило рост до 0,2% в годовом выражении с 2,2% в январе, а в месячном - снизилось на 0,4%, свидетельствуют данные Росстата.
"Индекс промышленного производства составил: в феврале 2025 года по сравнению с февралем 2024 года - 100,2%, по сравнению с январем 2025 года – 99,6%", - говорится в публикации.
С исключением сезонного и календарного факторов промышленное производство в феврале выросло на 0,4%. За январь-февраль промышленность показала рост на 1,2% в годовом выражении.
Здание Центросоюза (ныне - здание Федеральной службы государственной статистики) на ул. Мясницкая в Москве.
Инфляция в России за период с 18 по 24 марта составила 0,12%
19:03
Согласно данным статистического ведомства, в сфере добычи полезных ископаемых промпроизводство в феврале снизилось на 4,9% в годовом выражении после снижения на 2,1% в январе; за январь-февраль спад составил 3,5%. Обрабатывающая промышленность в феврале замедлила рост до 3,2% в годовом выражении с 7% в январе; за два месяца продемонстрировала рост на 5% к аналогичному периоду 2024 года.
Производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в феврале замедлило спад до 3% с 6,4% в январе; за январь-февраль – снизилось на 4,8% в годовом выражении. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов производство в феврале в годовом выражении снизилось на 1,8% после роста на 3,2% в январе; за первые два месяца – выросло на 0,6% к январю-февралю прошлого года.
В 2024 году промышленное производство в России выросло на 4,6%.
 
ЭкономикаПромышленностьРОССИЯРосстат
 
 
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