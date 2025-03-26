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"Глубоко заблуждаются". В Британии подвели итоги перевооружения Европы
"Глубоко заблуждаются". В Британии подвели итоги перевооружения Европы - 26.03.2025, ПРАЙМ
"Глубоко заблуждаются". В Британии подвели итоги перевооружения Европы
План перевооружения Европы недостаточен и обречен на провал. Таким мнением на YouTube-канале поделился британский аналитик Александр Меркурис. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T09:50+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. План перевооружения Европы недостаточен и обречен на провал. Таким мнением на YouTube-канале поделился британский аналитик Александр Меркурис."Любой, кто считает, что Европа в ближайшие годы потратит 800 миллиардов евро на оборону, очень глубоко заблуждается", - отметил эксперт.По словам Меркуриса, предложенные 800 миллиардов евро будут потрачены на другие проекты или выплаты по долгам, а не на оборону.Ранее Еврокомиссия представила стратегию "Готовность 2030", которая включает в себя увеличение расходов на оборону, поддержку Украины и достижение военной мобильности ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила привлечь 800 миллиардов евро на финансирование плана, большую часть которого планируется покрыть из бюджетов стран ЕС.
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Вооружения, ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
"Глубоко заблуждаются". В Британии подвели итоги перевооружения Европы
Британский аналитик Меркурис предрек провал плана перевооружения Европы
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. План перевооружения Европы недостаточен и обречен на провал. Таким мнением на YouTube-канале поделился британский аналитик Александр Меркурис.
"Любой, кто считает, что Европа в ближайшие годы потратит 800 миллиардов евро на оборону, очень глубоко заблуждается", - отметил эксперт.
По словам Меркуриса, предложенные 800 миллиардов евро будут потрачены на другие проекты или выплаты по долгам, а не на оборону.
Ранее Еврокомиссия представила стратегию "Готовность 2030", которая включает в себя увеличение расходов на оборону, поддержку Украины и достижение военной мобильности ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила привлечь 800 миллиардов евро на финансирование плана, большую часть которого планируется покрыть из бюджетов стран ЕС.
Парламент Венгрии принял резолюцию против общего займа ЕС на перевооружение