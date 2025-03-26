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"Глубоко заблуждаются". В Британии подвели итоги перевооружения Европы

"Глубоко заблуждаются". В Британии подвели итоги перевооружения Европы - 26.03.2025, ПРАЙМ

"Глубоко заблуждаются". В Британии подвели итоги перевооружения Европы

План перевооружения Европы недостаточен и обречен на провал. Таким мнением на YouTube-канале поделился британский аналитик Александр Меркурис. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T09:50+0300

2025-03-26T09:50+0300

2025-03-26T09:50+0300

вооружения

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великобритания

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. План перевооружения Европы недостаточен и обречен на провал. Таким мнением на YouTube-канале поделился британский аналитик Александр Меркурис."Любой, кто считает, что Европа в ближайшие годы потратит 800 миллиардов евро на оборону, очень глубоко заблуждается", - отметил эксперт.По словам Меркуриса, предложенные 800 миллиардов евро будут потрачены на другие проекты или выплаты по долгам, а не на оборону.Ранее Еврокомиссия представила стратегию "Готовность 2030", которая включает в себя увеличение расходов на оборону, поддержку Украины и достижение военной мобильности ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила привлечь 800 миллиардов евро на финансирование плана, большую часть которого планируется покрыть из бюджетов стран ЕС.

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