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"Глубоко заблуждаются". В Британии подвели итоги перевооружения Европы - 26.03.2025, ПРАЙМ
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"Глубоко заблуждаются". В Британии подвели итоги перевооружения Европы
"Глубоко заблуждаются". В Британии подвели итоги перевооружения Европы - 26.03.2025, ПРАЙМ
"Глубоко заблуждаются". В Британии подвели итоги перевооружения Европы
План перевооружения Европы недостаточен и обречен на провал. Таким мнением на YouTube-канале поделился британский аналитик Александр Меркурис. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T09:50+0300
2025-03-26T09:50+0300
вооружения
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. План перевооружения Европы недостаточен и обречен на провал. Таким мнением на YouTube-канале поделился британский аналитик Александр Меркурис."Любой, кто считает, что Европа в ближайшие годы потратит 800 миллиардов евро на оборону, очень глубоко заблуждается", - отметил эксперт.По словам Меркуриса, предложенные 800 миллиардов евро будут потрачены на другие проекты или выплаты по долгам, а не на оборону.Ранее Еврокомиссия представила стратегию "Готовность 2030", которая включает в себя увеличение расходов на оборону, поддержку Украины и достижение военной мобильности ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила привлечь 800 миллиардов евро на финансирование плана, большую часть которого планируется покрыть из бюджетов стран ЕС.
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ес, великобритания
Вооружения, ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
09:50 26.03.2025
 
"Глубоко заблуждаются". В Британии подвели итоги перевооружения Европы

Британский аналитик Меркурис предрек провал плана перевооружения Европы

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© fotolia.com / moonrun
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. План перевооружения Европы недостаточен и обречен на провал. Таким мнением на YouTube-канале поделился британский аналитик Александр Меркурис.
"Любой, кто считает, что Европа в ближайшие годы потратит 800 миллиардов евро на оборону, очень глубоко заблуждается", - отметил эксперт.
По словам Меркуриса, предложенные 800 миллиардов евро будут потрачены на другие проекты или выплаты по долгам, а не на оборону.
Ранее Еврокомиссия представила стратегию "Готовность 2030", которая включает в себя увеличение расходов на оборону, поддержку Украины и достижение военной мобильности ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила привлечь 800 миллиардов евро на финансирование плана, большую часть которого планируется покрыть из бюджетов стран ЕС.
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ВооруженияЕСВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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