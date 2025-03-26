https://1prime.ru/20250326/putin-856126851.html

Путин приехал в наццентр "Россия", где пройдет съезд "Движения первых"

Путин приехал в наццентр "Россия", где пройдет съезд "Движения первых" - 26.03.2025, ПРАЙМ

Путин приехал в наццентр "Россия", где пройдет съезд "Движения первых"

Президент России Владимир Путин приехал в национальный центр "Россия", передает корреспондент РИА Новости. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T16:11+0300

2025-03-26T16:11+0300

2025-03-26T16:27+0300

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин приехал в национальный центр "Россия", передает корреспондент РИА Новости. Глава государства проведет заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" и выступит на открытии съезда организации. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что на заседании набсовета ожидается предметный разговор по вопросам воспитания детей и молодежи. Путин осмотрел выставки "Путешествие по России" и "Рождение масштаба", посвященные федеральным округам РФ и российской архитектуре и градостроительству.Глава государства ознакомился с представленной в центре экспозицией "Путешествие по России", посвященной федеральным округам страны: Дальневосточному, Сибирскому, Уральскому, Приволжскому, Центральному, Северо-Кавказскому, Южному, Северо-Западному.Площадь экспозиции составляет более 3 тысяч квадратных метров, ее строительство заняло 49 дней."Многие экспонаты являются интерактивными, также используются VR-технологии с эффектом полного погружения. Завершает выставочное пространство цифровая "Зона сердца", где каждый посетитель может оставить свои впечатления на цифровой открытке, которая будет сохранена в истории национального центра "Россия", - сообщается в справочных материалах пресс-службы Кремля, подготовленных к мероприятию.Кроме того, на территории центра организована архитектурная выставка "Рождение масштаба". Она посвящена российской архитектуре и градостроительству. Экспозиция состоит из модулей, каждый из которых позволяет проследить развитие отечественного зодчества от уникальных образцов старинной архитектуры до масштабных проектов современности."Среди экспонатов выставки деревянный собор в Кижах, гигантское деревянное судно беляна, "хоровод" сталинских высоток вокруг Кремля, нереализованный проект Дворца Советов, монументальный проект "Башня Татлина" и многие другие творения архитектурной мысли", - сообщается в справочных материалах.На выставке представлены как собственные экспонаты центра "Россия", так и экспонаты, предоставленные музеями и частными коллекционерами страны. Также на выставке представлен креативный модуль — детские архитектурные мастерские, где юные посетители могут разрабатывать собственные проекты городов будущего.Национальный центр "Россия" открылся на площадке "Экспоцентра" в День народного единства 4 ноября 2024 года научно-фантастическим симпозиумом "Создавая будущее", который посетили более 6 тысяч человек из 101 страны. В начале марта на территории центра открылись две новые экспозиции: "Путешествие по России" и "Рождение масштаба".

https://1prime.ru/20240914/naznachenie-851570789.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин