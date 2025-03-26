https://1prime.ru/20250326/putin-856132621.html

Путин призвал уделить внимание подготовке к 80-летию Победы в школах

Путин призвал уделить внимание подготовке к 80-летию Победы в школах - 26.03.2025, ПРАЙМ

Путин призвал уделить внимание подготовке к 80-летию Победы в школах

Необходимо уделить внимание подготовке к 80-летию Победы в российских школах и других учебных заведениях, заявил президент РФ Владимир Путин. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T18:22+0300

2025-03-26T18:22+0300

2025-03-26T18:23+0300

общество

владимир путин

россия

победа

школы

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Необходимо уделить внимание подготовке к 80-летию Победы в российских школах и других учебных заведениях, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства проводит заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых". "Конечно, подготовка к юбилею Великой Отечественной, Победы в Великой Отечественной (войне - ред.), она чрезвычайно важна, важное направление, я сам об этом сказал во вступительном слове. Важно, чтобы и в школах, вообще в учебных заведениях, этому уделили необходимое внимание", - сказал Путин.

https://1prime.ru/20250326/putin-856126851.html

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общество , владимир путин, россия, победа, школы