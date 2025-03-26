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Путин призвал уделить внимание подготовке к 80-летию Победы в школах - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Путин призвал уделить внимание подготовке к 80-летию Победы в школах
Путин призвал уделить внимание подготовке к 80-летию Победы в школах - 26.03.2025, ПРАЙМ
Путин призвал уделить внимание подготовке к 80-летию Победы в школах
Необходимо уделить внимание подготовке к 80-летию Победы в российских школах и других учебных заведениях, заявил президент РФ Владимир Путин. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T18:22+0300
2025-03-26T18:23+0300
общество
владимир путин
россия
победа
школы
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Необходимо уделить внимание подготовке к 80-летию Победы в российских школах и других учебных заведениях, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства проводит заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых". "Конечно, подготовка к юбилею Великой Отечественной, Победы в Великой Отечественной (войне - ред.), она чрезвычайно важна, важное направление, я сам об этом сказал во вступительном слове. Важно, чтобы и в школах, вообще в учебных заведениях, этому уделили необходимое внимание", - сказал Путин.
https://1prime.ru/20250326/putin-856126851.html
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общество , владимир путин, россия, победа, школы
Общество , Владимир Путин, РОССИЯ, Победа, школы
18:22 26.03.2025 (обновлено: 18:23 26.03.2025)
 
Путин призвал уделить внимание подготовке к 80-летию Победы в школах

Путин: нужно уделить внимание подготовке к 80-летию Победы в российских школах

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с первым замгубернатора Новгородской области А. Дроновым
Президент Владимир Путин провел встречу с первым замгубернатора Новгородской области А. Дроновым
© POOL
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Необходимо уделить внимание подготовке к 80-летию Победы в российских школах и других учебных заведениях, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства проводит заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых".
"Конечно, подготовка к юбилею Великой Отечественной, Победы в Великой Отечественной (войне - ред.), она чрезвычайно важна, важное направление, я сам об этом сказал во вступительном слове. Важно, чтобы и в школах, вообще в учебных заведениях, этому уделили необходимое внимание", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
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16:11
 
ОбществоВладимир ПутинРОССИЯПобедашколы
 
 
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