https://1prime.ru/20250326/putin-856139438.html

Путин назначил врио губернатора Свердловской и Оренбургской областей

Путин назначил врио губернатора Свердловской и Оренбургской областей - 26.03.2025, ПРАЙМ

Путин назначил врио губернатора Свердловской и Оренбургской областей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Денис Паслер, который до этого был губернатором Оренбургской области, назначается временно... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T23:33+0300

2025-03-26T23:33+0300

2025-03-26T23:33+0300

оренбургская область

свердловская область

владимир путин

россия

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Денис Паслер, который до этого был губернатором Оренбургской области, назначается временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области."В связи с заявлением губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. о досрочном прекращении полномочий... Назначить Паслера Дениса Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Свердловской области", - говорится в указе. Также указом принимается отставка губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по собственному желанию. Указ вступает в силу со дня его подписания, 26 марта 2025 года.Также Путин подписал указ, согласно которому Евгений Солнцев назначается временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области."В связи с заявлением губернатора Оренбургской области Паслера Д.В. о досрочном прекращении полномочий... назначить Солнцева Евгения Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Оренбургской области", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20250304/dronov-855469609.html

оренбургская область

свердловская область

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оренбургская область, свердловская область, владимир путин, россия