Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назначил врио губернатора Свердловской и Оренбургской областей - 26.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250326/putin-856139438.html
Путин назначил врио губернатора Свердловской и Оренбургской областей
Путин назначил врио губернатора Свердловской и Оренбургской областей - 26.03.2025, ПРАЙМ
Путин назначил врио губернатора Свердловской и Оренбургской областей
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Денис Паслер, который до этого был губернатором Оренбургской области, назначается временно... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T23:33+0300
2025-03-26T23:33+0300
оренбургская область
свердловская область
владимир путин
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/08/851427267_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_de526c233a86ec13d83705bf8d77afd0.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Денис Паслер, который до этого был губернатором Оренбургской области, назначается временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области."В связи с заявлением губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. о досрочном прекращении полномочий... Назначить Паслера Дениса Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Свердловской области", - говорится в указе. Также указом принимается отставка губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по собственному желанию. Указ вступает в силу со дня его подписания, 26 марта 2025 года.Также Путин подписал указ, согласно которому Евгений Солнцев назначается временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области."В связи с заявлением губернатора Оренбургской области Паслера Д.В. о досрочном прекращении полномочий... назначить Солнцева Евгения Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Оренбургской области", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20250304/dronov-855469609.html
оренбургская область
свердловская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/08/851427267_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_fe4ee4964375fef938365ed94f7bec06.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
оренбургская область, свердловская область, владимир путин, россия
Оренбургская область, Свердловская область, Владимир Путин, РОССИЯ
23:33 26.03.2025
 
Путин назначил врио губернатора Свердловской и Оренбургской областей

Путин назначил Паслера и Солнцева врио губернатора Свердловской и Оренбургской областей

© POOL | Перейти в медиабанкДенис Паслер, губернатор Оренбургской области
Денис Паслер, губернатор Оренбургской области
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Денис Паслер, который до этого был губернатором Оренбургской области, назначается временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области.
"В связи с заявлением губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. о досрочном прекращении полномочий... Назначить Паслера Дениса Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Свердловской области", - говорится в указе.
Также указом принимается отставка губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по собственному желанию.
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций
Путин встретился с врио губернатора Новгородской области
4 марта, 23:52
Указ вступает в силу со дня его подписания, 26 марта 2025 года.
Также Путин подписал указ, согласно которому Евгений Солнцев назначается временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.
"В связи с заявлением губернатора Оренбургской области Паслера Д.В. о досрочном прекращении полномочий... назначить Солнцева Евгения Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Оренбургской области", - говорится в документе.
 
Оренбургская областьСвердловская областьВладимир ПутинРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала