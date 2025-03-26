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Путин назначил врио губернатора Свердловской и Оренбургской областей
Путин назначил врио губернатора Свердловской и Оренбургской областей - 26.03.2025, ПРАЙМ
Путин назначил врио губернатора Свердловской и Оренбургской областей
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Денис Паслер, который до этого был губернатором Оренбургской области, назначается временно... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T23:33+0300
2025-03-26T23:33+0300
2025-03-26T23:33+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Денис Паслер, который до этого был губернатором Оренбургской области, назначается временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области."В связи с заявлением губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. о досрочном прекращении полномочий... Назначить Паслера Дениса Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Свердловской области", - говорится в указе. Также указом принимается отставка губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по собственному желанию. Указ вступает в силу со дня его подписания, 26 марта 2025 года.Также Путин подписал указ, согласно которому Евгений Солнцев назначается временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области."В связи с заявлением губернатора Оренбургской области Паслера Д.В. о досрочном прекращении полномочий... назначить Солнцева Евгения Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Оренбургской области", - говорится в документе.
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оренбургская область, свердловская область, владимир путин, россия
Оренбургская область, Свердловская область, Владимир Путин, РОССИЯ
Путин назначил врио губернатора Свердловской и Оренбургской областей
Путин назначил Паслера и Солнцева врио губернатора Свердловской и Оренбургской областей
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Денис Паслер, который до этого был губернатором Оренбургской области, назначается временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области.
"В связи с заявлением губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. о досрочном прекращении полномочий... Назначить Паслера Дениса Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Свердловской области", - говорится в указе.
Также указом принимается отставка губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по собственному желанию.
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Указ вступает в силу со дня его подписания, 26 марта 2025 года.
Также Путин подписал указ, согласно которому Евгений Солнцев назначается временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.
"В связи с заявлением губернатора Оренбургской области Паслера Д.В. о досрочном прекращении полномочий... назначить Солнцева Евгения Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Оренбургской области", - говорится в документе.