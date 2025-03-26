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Главы МО США и Японии могут обсудить увеличение расходов Токио на оборону
Главы МО США и Японии могут обсудить увеличение расходов Токио на оборону - 26.03.2025, ПРАЙМ
Главы МО США и Японии могут обсудить увеличение расходов Токио на оборону
Главы министерств обороны США и Японии Пит Хегсет и Гэн Накатани могут обсудить увеличение расходов Токио на оборону в ходе встречи в воскресенье, сообщает... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T09:51+0300
2025-03-26T09:51+0300
2025-03-26T09:51+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Главы министерств обороны США и Японии Пит Хегсет и Гэн Накатани могут обсудить увеличение расходов Токио на оборону в ходе встречи в воскресенье, сообщает газета Financial Times со ссылкой на японских чиновников. "Хегсет встретится с министром обороны Гэном Накатани… чтобы обсудить более глубокое военное сотрудничество… переговоры могут коснуться вопроса о том, увеличит ли Токио планируемые расходы на оборону", - пишет газета. По данным газеты, японские чиновники обеспокоены будущим сотрудничества Японии и США из-за риторики Белого дома в отношении Токио, в частности на фоне пошлин, которыми пригрозил американский президент Дональд Трамп. Министр финансов Японии Кацунобу Като заявил газете, что пока преждевременно говорить о конкретных цифрах роста расходов Токио на оборону, отметив, что будет необходимо учесть то, как ситуация с безопасностью в мире будет изменяться в следующие десять лет, и адаптировать расходы с учетом этого фактора. Между тем эксперт Кен Вайнстин из Хадсонского института заявил газете, что Трамп оказывает большее давление на Японию, чем в свой первый срок, когда у него было хорошее отношение к тогдашнему премьер-министру Синдзо Абэ. "Трамп просит Японию расширить обязательства по ряду вопросов - инвестиции, пошлины, СПГ на Аляске с тем, чтобы сделать Японию ближайшим партнером (США - ред.)", - заявил Вайнстин. В то же время японские чиновники заявили газете, что были ошеломлены заявлением Трампа о том, что разрабатываемые истребители F-47 будут поставляться союзникам в урезанной версии из-за того, что "однажды они могут оказаться не союзниками". "Сложность сейчас в том, что мы не знаем как интерпретировать то, что говорится", - приводит газета слова японского чиновника. Газета указывает, что власти Японии также озадачены планом Пентагона пересмотреть существующий план по модернизации военного партнерства с Японией.
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Политика, ЯПОНИЯ, США, Financial Times
Главы МО США и Японии могут обсудить увеличение расходов Токио на оборону
FT: главы МО США и Японии могут обсудить увеличение расходов Токио на оборону
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Главы министерств обороны США и Японии Пит Хегсет и Гэн Накатани могут обсудить увеличение расходов Токио на оборону в ходе встречи в воскресенье, сообщает газета Financial Times со ссылкой на японских чиновников.
"Хегсет встретится с министром обороны Гэном Накатани… чтобы обсудить более глубокое военное сотрудничество… переговоры могут коснуться вопроса о том, увеличит ли Токио планируемые расходы на оборону", - пишет газета.
По данным газеты, японские чиновники обеспокоены будущим сотрудничества Японии и США из-за риторики Белого дома в отношении Токио, в частности на фоне пошлин, которыми пригрозил американский президент Дональд Трамп.
Министр финансов Японии Кацунобу Като заявил газете, что пока преждевременно говорить о конкретных цифрах роста расходов Токио на оборону, отметив, что будет необходимо учесть то, как ситуация с безопасностью в мире будет изменяться в следующие десять лет, и адаптировать расходы с учетом этого фактора.
Между тем эксперт Кен Вайнстин из Хадсонского института заявил газете, что Трамп оказывает большее давление на Японию, чем в свой первый срок, когда у него было хорошее отношение к тогдашнему премьер-министру Синдзо Абэ.
"Трамп просит Японию расширить обязательства по ряду вопросов - инвестиции, пошлины, СПГ на Аляске с тем, чтобы сделать Японию ближайшим партнером (США - ред.)", - заявил Вайнстин.
В то же время японские чиновники заявили газете, что были ошеломлены заявлением Трампа о том, что разрабатываемые истребители F-47 будут поставляться союзникам в урезанной версии из-за того, что "однажды они могут оказаться не союзниками".
"Сложность сейчас в том, что мы не знаем как интерпретировать то, что говорится", - приводит газета слова японского чиновника.
Газета указывает, что власти Японии также озадачены планом Пентагона пересмотреть существующий план по модернизации военного партнерства с Японией.
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