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Мишустин высказался о повышении уровня жизни в новых регионах

Мишустин высказался о повышении уровня жизни в новых регионах - 26.03.2025, ПРАЙМ

Мишустин высказался о повышении уровня жизни в новых регионах

Правительство РФ не откладывает на потом задачу доведения жизни в новых регионах до общероссийского уровня, заявил глава российского кабмина Михаил Мишустин. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T14:05+0300

2025-03-26T14:05+0300

2025-03-26T14:05+0300

экономика

михаил мишустин

правительство рф

новые регионы

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ не откладывает на потом задачу доведения жизни в новых регионах до общероссийского уровня, заявил глава российского кабмина Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "У нас задача стоит от президента, что в 2030 году все новые региона должны выйти на общероссийский уровень по параметрам качества жизни. Мы эту задачу на потом не откладываем", - сказал глава кабмина.

https://1prime.ru/20250326/mishustin-856118658.html

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михаил мишустин, правительство рф, новые регионы