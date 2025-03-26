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Мишустин высказался о повышении уровня жизни в новых регионах
Мишустин высказался о повышении уровня жизни в новых регионах - 26.03.2025, ПРАЙМ
Мишустин высказался о повышении уровня жизни в новых регионах
Правительство РФ не откладывает на потом задачу доведения жизни в новых регионах до общероссийского уровня, заявил глава российского кабмина Михаил Мишустин. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T14:05+0300
2025-03-26T14:05+0300
2025-03-26T14:05+0300
экономика
михаил мишустин
правительство рф
новые регионы
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ не откладывает на потом задачу доведения жизни в новых регионах до общероссийского уровня, заявил глава российского кабмина Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "У нас задача стоит от президента, что в 2030 году все новые региона должны выйти на общероссийский уровень по параметрам качества жизни. Мы эту задачу на потом не откладываем", - сказал глава кабмина.
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михаил мишустин, правительство рф, новые регионы
Экономика, Михаил Мишустин, Правительство РФ, новые регионы
Мишустин высказался о повышении уровня жизни в новых регионах
Мишустин: кабмин не откладывает доведение жизни в новых регионах до общероссийского уровня
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ не откладывает на потом задачу доведения жизни в новых регионах до общероссийского уровня, заявил глава российского кабмина Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"У нас задача стоит от президента, что в 2030 году все новые региона должны выйти на общероссийский уровень по параметрам качества жизни. Мы эту задачу на потом не откладываем", - сказал глава кабмина.
Мишустин назвал борьбу с бедностью одним из приоритетов работы кабмина