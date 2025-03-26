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РЭО в 2025 году улучшит состояние контейнерных площадок для мусора

РЭО в 2025 году улучшит состояние контейнерных площадок для мусора - 26.03.2025, ПРАЙМ

РЭО в 2025 году улучшит состояние контейнерных площадок для мусора

Российский экологический оператор в 2025 году займется улучшением состояния контейнерных площадок для бытовых отходов и прилегающих к ним территорий, чтобы... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T07:16+0300

2025-03-26T07:16+0300

2025-03-26T07:16+0300

бизнес

экономика

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российский экологический оператор в 2025 году займется улучшением состояния контейнерных площадок для бытовых отходов и прилегающих к ним территорий, чтобы результаты "мусорной" реформы стали заметны для всех россиян, сообщил глава компании Денис Буцаев. "Состояние контейнерных площадок — это ответственность сейчас регионального оператора и муниципалитетов, но мы готовим законопроект, который позволит сделать единого ответственного (в лице регоператора – ред.). А вот с прилегающими территориями ситуация остаётся сложной – все, что упало в двух-трех метрах, или ветром перенесено с контейнерной площадки, никем не убирается, поэтому мы хотели бы сконцентрироваться в этом году на уборке прилегающих территорий", - ответил Буцаев на вопрос корреспондента РИА Новости, что компания планирует сделать, чтобы избежать "мусорного" коллапса на майских праздниках. Он отметил, что это повысит положительное восприятие реформы обращения с бытовыми отходами у россиян, поскольку население оценивает ее результат в первую очередь по состоянию контейнерных площадок. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданного в том же году РЭО – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% отходов, которые направляются на полигоны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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