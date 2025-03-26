Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЭО в 2025 году улучшит состояние контейнерных площадок для мусора - 26.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250326/reo-856105041.html
РЭО в 2025 году улучшит состояние контейнерных площадок для мусора
РЭО в 2025 году улучшит состояние контейнерных площадок для мусора - 26.03.2025, ПРАЙМ
РЭО в 2025 году улучшит состояние контейнерных площадок для мусора
Российский экологический оператор в 2025 году займется улучшением состояния контейнерных площадок для бытовых отходов и прилегающих к ним территорий, чтобы... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T07:16+0300
2025-03-26T07:16+0300
бизнес
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856105041.jpg?1742962566
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российский экологический оператор в 2025 году займется улучшением состояния контейнерных площадок для бытовых отходов и прилегающих к ним территорий, чтобы результаты "мусорной" реформы стали заметны для всех россиян, сообщил глава компании Денис Буцаев. "Состояние контейнерных площадок — это ответственность сейчас регионального оператора и муниципалитетов, но мы готовим законопроект, который позволит сделать единого ответственного (в лице регоператора – ред.). А вот с прилегающими территориями ситуация остаётся сложной – все, что упало в двух-трех метрах, или ветром перенесено с контейнерной площадки, никем не убирается, поэтому мы хотели бы сконцентрироваться в этом году на уборке прилегающих территорий", - ответил Буцаев на вопрос корреспондента РИА Новости, что компания планирует сделать, чтобы избежать "мусорного" коллапса на майских праздниках. Он отметил, что это повысит положительное восприятие реформы обращения с бытовыми отходами у россиян, поскольку население оценивает ее результат в первую очередь по состоянию контейнерных площадок. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданного в том же году РЭО – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% отходов, которые направляются на полигоны.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес
Бизнес, Экономика
07:16 26.03.2025
 
РЭО в 2025 году улучшит состояние контейнерных площадок для мусора

РЭО в 2025 году улучшит состояние контейнерных площадок для бытовых отходов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российский экологический оператор в 2025 году займется улучшением состояния контейнерных площадок для бытовых отходов и прилегающих к ним территорий, чтобы результаты "мусорной" реформы стали заметны для всех россиян, сообщил глава компании Денис Буцаев.
"Состояние контейнерных площадок — это ответственность сейчас регионального оператора и муниципалитетов, но мы готовим законопроект, который позволит сделать единого ответственного (в лице регоператора – ред.). А вот с прилегающими территориями ситуация остаётся сложной – все, что упало в двух-трех метрах, или ветром перенесено с контейнерной площадки, никем не убирается, поэтому мы хотели бы сконцентрироваться в этом году на уборке прилегающих территорий", - ответил Буцаев на вопрос корреспондента РИА Новости, что компания планирует сделать, чтобы избежать "мусорного" коллапса на майских праздниках.
Он отметил, что это повысит положительное восприятие реформы обращения с бытовыми отходами у россиян, поскольку население оценивает ее результат в первую очередь по состоянию контейнерных площадок.
"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданного в том же году РЭО – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% отходов, которые направляются на полигоны.
 
ЭкономикаБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала