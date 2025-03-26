https://1prime.ru/20250326/rkn-856139324.html
РКН хотят дать полномочия по пресечению пропаганды нетрадиционных отношений
РКН хотят дать полномочия по пресечению пропаганды нетрадиционных отношений - 26.03.2025, ПРАЙМ
РКН хотят дать полномочия по пресечению пропаганды нетрадиционных отношений
Минцифры предлагает наделить Роскомнадзор полномочиями по пресечению распространения материалов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T23:24+0300
2025-03-26T23:24+0300
2025-03-26T23:24+0300
роскомнадзор
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84177/45/841774571_0:0:933:526_1920x0_80_0_0_1a5480d25c12b3a6de1d3fc79497bb71.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Минцифры предлагает наделить Роскомнадзор полномочиями по пресечению распространения материалов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе через блокировки, говорится в проекте постановления правительства, размещенном на портале публикации нормативно-правовых актов. "Проектом постановления предлагается дополнить положение о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций... пунктом 5.16(2), наделив Роскомнадзор новым полномочием по осуществлению мероприятий по обеспечению соответствия деятельности Роскомнадзора целям и задачам государственной политики Российской Федерации по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей (далее – государственная политика)", - сказано в пояснительной записке к проекту. "Реализация Роскомнадзором полномочий в части пресечения злоупотребления свободой массовой информации, ограничения доступа в сети Интернет к информационным ресурсам, содержащим противоправную информацию, соответствует определенным указом президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года №809 целям и задачам государственной политики, а именно противодействию распространению деструктивной идеологии, к которой в том числе относится разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, защите от внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия, пресечению деятельности, направленной на разрушение традиционных ценностей в России", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20250307/sud-855562821.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84177/45/841774571_0:0:829:622_1920x0_80_0_0_206187cb604fafa91f039b579c90a6bd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскомнадзор, общество
РКН хотят дать полномочия по пресечению пропаганды нетрадиционных отношений
Минцифры предлагает дать РКН полномочия по пресечению пропаганды нетрадиционных отношений
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Минцифры предлагает наделить Роскомнадзор полномочиями по пресечению распространения материалов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе через блокировки, говорится в проекте постановления правительства, размещенном на портале публикации нормативно-правовых актов.
"Проектом постановления предлагается дополнить положение о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций... пунктом 5.16(2), наделив Роскомнадзор новым полномочием по осуществлению мероприятий по обеспечению соответствия деятельности Роскомнадзора целям и задачам государственной политики Российской Федерации по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей (далее – государственная политика)", - сказано в пояснительной записке к проекту.
"Реализация Роскомнадзором полномочий в части пресечения злоупотребления свободой массовой информации, ограничения доступа в сети Интернет к информационным ресурсам, содержащим противоправную информацию, соответствует определенным указом президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года №809 целям и задачам государственной политики, а именно противодействию распространению деструктивной идеологии, к которой в том числе относится разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, защите от внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия, пресечению деятельности, направленной на разрушение традиционных ценностей в России", - говорится в документе.
Суд оштрафовал Google за отказ выполнить требование Роскомнадзора