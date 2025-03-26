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РКН хотят дать полномочия по пресечению пропаганды нетрадиционных отношений - 26.03.2025, ПРАЙМ
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РКН хотят дать полномочия по пресечению пропаганды нетрадиционных отношений
РКН хотят дать полномочия по пресечению пропаганды нетрадиционных отношений - 26.03.2025, ПРАЙМ
РКН хотят дать полномочия по пресечению пропаганды нетрадиционных отношений
Минцифры предлагает наделить Роскомнадзор полномочиями по пресечению распространения материалов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T23:24+0300
2025-03-26T23:24+0300
роскомнадзор
общество
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Минцифры предлагает наделить Роскомнадзор полномочиями по пресечению распространения материалов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе через блокировки, говорится в проекте постановления правительства, размещенном на портале публикации нормативно-правовых актов. "Проектом постановления предлагается дополнить положение ‎о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций... пунктом 5.16(2), наделив Роскомнадзор новым полномочием по осуществлению мероприятий ‎по обеспечению соответствия деятельности Роскомнадзора целям и задачам государственной политики Российской Федерации по сохранению ‎и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей (далее – государственная политика)", - сказано в пояснительной записке к проекту. "Реализация Роскомнадзором полномочий в части пресечения злоупотребления свободой массовой информации, ограничения доступа ‎в сети Интернет к информационным ресурсам, содержащим противоправную информацию, соответствует определенным указом президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года №809 целям ‎и задачам государственной политики, а именно противодействию распространению деструктивной идеологии, к которой в том числе относится разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, защите от внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия, пресечению деятельности, направленной на разрушение традиционных ценностей в России", - говорится в документе.
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роскомнадзор, общество
Роскомнадзор, Общество
23:24 26.03.2025
 
РКН хотят дать полномочия по пресечению пропаганды нетрадиционных отношений

Минцифры предлагает дать РКН полномочия по пресечению пропаганды нетрадиционных отношений

Роскомнадзор
Роскомнадзор
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Минцифры предлагает наделить Роскомнадзор полномочиями по пресечению распространения материалов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе через блокировки, говорится в проекте постановления правительства, размещенном на портале публикации нормативно-правовых актов.
"Проектом постановления предлагается дополнить положение ‎о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций... пунктом 5.16(2), наделив Роскомнадзор новым полномочием по осуществлению мероприятий ‎по обеспечению соответствия деятельности Роскомнадзора целям и задачам государственной политики Российской Федерации по сохранению ‎и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей (далее – государственная политика)", - сказано в пояснительной записке к проекту.
"Реализация Роскомнадзором полномочий в части пресечения злоупотребления свободой массовой информации, ограничения доступа ‎в сети Интернет к информационным ресурсам, содержащим противоправную информацию, соответствует определенным указом президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года №809 целям ‎и задачам государственной политики, а именно противодействию распространению деструктивной идеологии, к которой в том числе относится разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, защите от внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия, пресечению деятельности, направленной на разрушение традиционных ценностей в России", - говорится в документе.
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